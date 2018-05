“Tutti gli italiani si sono resi conto che dopo 86 giorni stiamo assistendo ad una pagliacciata che ha due colpevoli: Salvini e Di Maio. Stanno prendendo in giro gli italiani e gli stanno bruciando i risparmi. Questa cosa dello spread aumentato è la dimostrazione della cialtroneria di Salvini e di Di Maio“. Sono le parole del senatore Pd, Matteo Renzi, ospite di Otto e Mezzo, su La7. “Elezioni a luglio?” – continua – “Il Pd è prontissimo, ma gli italiani ti prendono per matto, perché nella storia italiana mai si è votato a luglio. Sono esplosi i mercati. Il povero presidente della Repubblica è stato vergognosamente insultato e lui ha dimostrato la sua forza e la sua grandezza, mantenendo la lucidità. Per una volta il Pd non c’entra niente. Stavolta questi due signori, Cip e Ciop, sono i veri responsabili di questa situazione di grande, grande, grande gravità”. Renzi cita il contratto di governo M5s-Lega e il professor Paolo Savona: “Sostenere che in un fine settimana si esca dall’euro è allucinante. Io il fine settimana vado a Forte dei Marmi, un altro il fine settimana va a Fregene, un altro ancora esce dall’euro. Per andare dove non si sa. Questa cosa qua, se la vogliono fare, devono avere il coraggio di dirla agli italiani. Vogliono mettersi insieme M5s e Lega? Un abbraccio affettuoso a tutti gli autorevoli artisti che sono andati in tv a dire che i 5 Stelle sono di sinistra“. Poi l’ex presidente del Consiglio rincara: “Stanno iniziando a dire che l’Italia farà la fine della Grecia. Erano 5 anni che non si sentiva più questa espressione. Mattarella deve avere il sostegno di tutti, perché è l’arbitro. Di Maio e i 5 Stelle? Sono passati dalla Casaleggio Associati alla Casaleggio Dissociati. E’ un telenovela sudamericana, con tutto il rispetto per il Sudamerica che non merita questo accostamento”