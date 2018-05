Il produttore, accusato di aggressioni e violenze sessuali da da decine di donne dello spettacolo, andrà a processo per il caso di Lucia Evans, secondo quanto riferito dal New York Times

Dopo un’inchiesta durata mesi, Harvey Weinstein si è consegnato venerdì mattina alla polizia di New York. Lo riferisce la Nbc, confermando l’indiscrezione del New York Times. Il 66enne magnate di Hollywood, caduto in disgrazia dopo le denunce di aggressioni sessuali da parte di decine di donne del mondo dello spettacolo, andrà a processo con le accuse di stupro e molestie. Secondo la Cnn, sarà fissata una cauzione di 2 milioni di dollari per la sua liberazione. I media americani parlano anche di scarcerazione con obbligo di un braccialetto elettronico e di consegna del passaporto.

Weinstein, che si è presentato venerdì mattina in un commissariato di New York senza rilasciare dichiarazioni alla stampa, in giornata comparirà in un tribunale diManhattan. Secondo il Nyt, il magnate andrà sicuramente a processo per almeno un caso, quello di Lucia Evans, che ha detto che Weinstein l’ha costretta a fare sesso orale durante una riunione di lavoro nel 2000. Non è ancora chiaro se le accuse di altre vittime siano state archiviate. Gli inquirenti hanno anche indagato Weinstein per l’accusa di aver violentato un attrice, Paz de la Huerta, nella sua casa di New York nel 2000.

La scelta di consegnarsi alle autorità apre un nuovo capitolo nella storia di Weinstein, l’uomo che con il suo comportamento ha dato vita al Movimento #MeToo. A far scoppiare lo scandalo era stata un’inchiesta pubblicata dal New York Times nell’ottobre dello scorso anno. Il quotidiano statunitense aveva raccolto le testimonianze di una quindicina di vittime che accusavano il produttore di averle molestate. Tra loro, stelle del cinema come Ashley Judd e Rose McGowern, ma anche impiegati delle compagnia di Weinsten, dipendenti della Miramax e della successiva The Weinstein Company.

Queste prime rivelazioni avevano dato il via a una serie di accuse ai danni di Weinstein, con decine di attrici che nel corso della loro carriera avevano avuto a che fare con lui che hanno denunciato atteggiamenti simili: allusioni, atteggiamenti violenti, provocazioni a sfondo sessuale e in alcuni vase veri e propri tentativi di approcci sessuali, anche violenti, con la promessa di una parte nei film prodotti dalla sua società o il pagamento per rimanere in silenzio.

Tra loro grandi nome dello spettacolo come Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie e Cara Delevingne, con diversi produttori, attori e registi che nel corso delle settimane hanno espresso la loro solidarietà nei confronti delle attrici che hanno denunciato i comportamenti di Weinstein. Un clima che portato alla distuzione del personaggio Weinstein e alla nascita del movimento di protesta #MeToo, l’hashtag usato sui social media per aiutare a dimostrare la diffusa prevalenza di violenza sessuale e molestie, soprattutto sul posto di lavoro, subita dalle donne, non solo nel mondo dello spettacolo.