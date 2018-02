Robert Mueller, procuratore speciale per il Russiagate, sta indagando sulle attività economiche coltivate da Donald Trump in Russia prima della campagna elettorale 2016, mentre il repubblicano valutava di candidarsi. Lo riferisce la Cnn, citando tre persone a conoscenza dei fatti. Diversi testimoni sono stati ascoltati a proposito dei tempi della decisione del magnate sulla sua candidatura, di informazioni potenzialmente compromettenti che i russi avrebbero potuto avere su Trump, delle attività relative alla Trump Tower a Mosca, hanno spiegato due fonti. Il team di Mueller, scrive l’emittente televisiva, seguirebbe una linea investigativa che va oltre la fase della campagna per esplorare il modo in cui i russi possono aver cercato di influenzare Trump in un momento in cui si trovava a Mosca per discutere di affari e mentre contemplava la possibilità di candidarsi.