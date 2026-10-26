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Ultimo aggiornamento: 19:09

Pallone d’oro, attesa per il vincitore: Kane il favorito, Yamal e Mbappé lo insidiano. Lautaro 22°, solo 16° l’eroe Mondiale Ferran Torres

di Domenico Cannizzaro
Nel 2025 lo vinse Ousmane Dembelé: ora è corsa a tre, con l'attaccante del Bayern davanti a tutti. Intanto svelate le posizioni dalla 30esima alla 12esima
Pallone d’oro, attesa per il vincitore: Kane il favorito, Yamal e Mbappé lo insidiano. Lautaro 22°, solo 16° l’eroe Mondiale Ferran Torres
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Momenti chiave

  • 22° posto per Lautaro Martinez
  • I primi nomi: i calciatori dalla 30° alla 23° posizione
  • È il giorno della cerimonia
    • 18:59

      12° posto per Pau Cubarsí

      Alla prima nomination, 12esima posizione per il difensore del Barcellona Pau Cubarsí: il 19enne è stato tra i protagonisti della vittoria della Liga del Barcellona e del mondiale della Spagna.

    • 18:56

      13° posto per Achraf Hakimi

      Ancora Psg nella top 30: il terzino ex Inter Achraf Hakimi si è piazzato al 13esimo posto. Incide nella classifica, ovviamente, la vittoria della Champions League.

    • 18:52

      14° posto per Vitinha

      Un altro protagonista del Psg: il centrocampista portoghese Vitinha si piazza al 14esimo posto. Era la sua terza nomination.

    • 18:51

      15° posto per Declan Rice

      Il centrocampista dell’Arsenal Declan Rice ha invece chiuso al 15esimo posto, davanti a Ferran Torres appunto. Ha vinto la Premier League con i Gunners (giocando anche la finale di Champions League) e ha perso la semifinale mondiale contro l’Argentina.

    • 18:47

      16° posto per Ferran Torres

      Solo 16esimo l’eroe mondiale della Spagna, Ferran Torres. L’attaccante del Psg, ex Barcellona, ha deciso la finale con un suo gol contro l’Argentina.

    • 18:46

      17° posto per Vinicius jr

      Davanti a Cucurella c’è Vinicius jr: l’attaccante del Real Madrid e del Brasile – alla sua quinta nomination – si è piazzato al 17esimo posto.

    • 18:41

      18° posto per Cucurella

      Marc Cucurella – difensore del Real Madrid che nella passata stagione ha giocato con il Chelsea – si piazza al 19esimo posto alla sua prima nomination per il pallone d’oro. Ha vinto da protagonista il mondiale con la Spagna.

    • 18:34

      19° posto per Joao Neves

      Al 19esimo posto invece Joao Neves, centrocampista del Psg che si è preso la scena nel corso della passata stagione.

    • 18:24

      22° posto per Lautaro Martinez

      L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez – unico calciatore di Serie A presente – si è piazzato al 22esimo posto. Sopra di lui Gabriel (Arsenal, difensore) al 21esimo e Pacho (Psg, difensore) al 20esimo.

    • 18:21

      I primi nomi: i calciatori dalla 30° alla 23° posizione

      23 – Nuno Mendes (Portogallo – Paris Saint-Germain)
      24 – Luis Diaz (Colombia – Bayern Monaco)
      25 – Marquinhos (Brasile – Paris Saint-Germain)
      26 – Dayot Upamecano (Francia – Bayern Monaco)
      27 – Bruno Fernandes (Portogallo – Manchester United)
      28 – Julian Quiñones (Messico – Al-Qadsiah)
      29 (ex aequo) – William Saliba (Francia – Arsenal) e Sadio Mané (Senegal – Al-Nassr)