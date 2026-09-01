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Ultimo aggiornamento: 12:37

Calciomercato, ultime ore: alla Juve il tedesco Woltemade, Mandragora al Torino. Clamoroso a Roma, Gasperini blocca Kone – La diretta

di Redazione Sport
La sessione estiva si chiude oggi alle 20: diversi i club attivi per tentare gli ultimi affari sul gong
Calciomercato, ultime ore: alla Juve il tedesco Woltemade, Mandragora al Torino. Clamoroso a Roma, Gasperini blocca Kone – La diretta
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Momenti chiave

  • Il punto - Le trattative aperte, quelle chiuse e le possibili sorprese dell'ultimo giorno di mercato
  • È l'ultimo giorno di calciomercato: si chiude alle 20
    • 12:35

      Lazio, è fatta per Gudmundsson

      Albert Gudmundsson dalla Fiorentina alla Lazio: accordo totale tra club, ora è in definizione l’intesa con il calciatore che lascia così Firenze per trasferirsi nella capitale. Operazione a prescindere dal futuro di Cancellieri, che alla fine rimarrà in biancoceleste

    • 11:36

      Genoa, Norton-Cuffy all’Hull City: Woyo Coulibaly è il suo sostituto

      Ieri era a un passo dal Venezia (c’era accordo tra club per 14 milioni più Sagrado), oggi Brooke Norton-Cuffy va all’Hull City. L’esterno inglese lascia così il Genoa, che al suo posto chiude per Woyo Coulibaly del Leicester. In corso le visite mediche per il calciatore che arriva dalla Premier League.

    • 11:22

      Roma, si avvicina Jamie Gittens

      Intanto la Roma continua a lavorare per l’esterno: sempre più vicino l’arrivo di Jamie Gittens dal Borussia Dortmund, nuovi contatti per Leweling dopo la brusca frenata di ieri.

    • 11:15

      Clamoroso Roma: Koné al Chelsea era una trattativa chiusa, Gasperini ha bloccato tutto

      Salvo clamorosi ribaltoni, Manu Koné rimarrà alla Roma. Il centrocampista giallorosso era a un passo dal Chelsea, ma Gian Piero Gasperini si è opposto e ha ostacolato l’affare. Il calciatore rimarrà a Roma: il tecnico lo considera una pedina troppo importante.

    • 10:57

      Roma, Koné va al Chelsea: giallorossi su Fofana o Hojbjeg per sostituirlo

      A sorpresa Manu Koné va in premier League, al Chelsea, per 52 milioni di euro. I giallorossi pensano adesso a Youssouf Fofana o Emil Hojbjerg per sostituirlo, con il primo che a oggi è avanti.

    • 10:10

      Accordo tra Torino e Fiorentina per Mandragora

      Torino molto attivo in questo ultimo giorno di calciomercato. Accordo con la Fiorentina per Rolando Mandragora, ora serve l’intesa con il calciatore prima di chiudere.

    • 10:10

      Lazio, contatti con il Basilea per Otele

      Contatti tra Lazio e Basilea per Philip Otele, attaccante nigeriano classe 1999 che nella passata stagione ha giocato prima con il club svizzero e poi con l’Amburgo. È uno dei nomi su cui i biancocelesti lavorano.

    • 09:30

      Torino, è fatta per Nathan Patterson

      Nathan Patterson al Torino, è fatta. Operazione a titolo definitivo a cifra bassa per il cartellino con il 30% della futura rivendita. Terzino destro classe 2001, arriva dall’Everton e firmerà un triennale.

    • 08:25

      Il punto – Le trattative aperte, quelle chiuse e le possibili sorprese dell’ultimo giorno di mercato

      Il gong è fissato per le 20: da allora in poi nulla potrà essere più fatto. Ma fino ad allora saranno ore febbrili per i club di Serie A, che dovranno completare le rose e, si sa, l’ultimo giorno può essere quello dei grandi affari, degli azzardi, delle sorprese. Particolarmente attiva la Juventus che, nel giorno in cui perde Yildiz ed Ekhator per infortunio per almeno un paio di mesi, è vicina a portare a casa i due rinforzi chiesti da Spalletti. Per il centrocampo è in arrivo dal Tottenham il centrocampista senegalese Pape Matar Sarr con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato a circa 30 milioni. Sempre dalla Premier League potrebbe arrivare anche il nuovo centravanti che il tecnico toscano chiede, ma non sarà Joshua Zirkzee. Il nuovo attaccante bianconero sarà quasi certamente il tedesco Nick Woltemade, in uscita dal Newcastle con la formula del prestito secco. Fondamentale per sbloccare l’arrivo del calciatore teutonico è la cessione di Jonathan David, destinato al prestito all’Atletico Madrid. I colchoneros accoglieranno il canadese, ma non hanno voluto lasciare andare il loro centravanti norvegese Sorloth.

      Attivissima anche la Roma, che nella serata di ieri ha ufficializzato l’arrivo di Marten de Roon dall’Atalanta e nella mattinata ha presentato una nuova offerta per Jamie Leweling, attaccante esterno dello Stoccarda, dopo che il club tedesco aveva rifiutato la prima proposta. Secondo la Bild, la società giallorossa ha offerto 35 milioni per un trasferimento a titolo definitivo. Oltre alla Roma, anche un club inglese attualmente non impegnato in competizioni europee è interessato a Leweling. L’alternativa per l’attacco giallorosso è il brasiliano Luiz Henrique dello Zenit. Attenzione alle sirene della Premier League per Manu Konè: secondo i media britannici il centrocampista francese della Roma sarebbe l’obiettivo principale del Chelsea in caso di cessione di Enzo Fernandez al Manchester City.

      Si è finalmente sbloccata anche la trattativa che porterà Moise Kean al Como. L’attaccante ha ottenuto l’ok della Fiorentina a svolgere le visite mediche con i lariani e a firmare il contratto che lo legherà alla squadra di Cesc Fabregas. Prima la Fiorentina ha concluso due operazioni, vale a dire l’arrivo di Beto dall’Everton e di Wilfried Gnonto dal Leeds. Entrambi sono già in direzione di Firenze per le visite mediche e la firma sul contratto. Dalla Fiorentina potrebbe andare via anche Rolando Mandragora su c’è l’interesse del Torino, intanto i granata hanno rinforzato la loro difesa con l’arrivo dal Verona Rafik Belghali. Tornando al Como, i lariani sono vicini anche ad un nuovo portiere Robert Sanchez dal Chelsea. Due nuovi arrivi anche per il Cagliari, che ha ufficializzato Yanis Massolin dall’Inter, e per il Monza che ha preso dalla Roma il difensore polacco Jan Ziolkowski.

      Manca solo l’ufficalità anche per il nuovo acquisto in attacco del Milan: è Omari Hutchinson esterno offensivi proveniente in prestito dal Nottingham Forest. Il giocatore è a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto. Milan che sta lavorando anche in uscita per piazzare gli ‘esuberi’, missione quasi compiuta per Youssouf Fofana destinato al Lione e per Santi Gimenez finito al Porto. Ancora da trovare la sistemazione, invece, per il difensore inglese Fikayo Tomori che non rientra più nei piani di Amorim. In definizione, infine, un’altra telenovela vale a dire quella che sta per portare Jonathan Rowe all’Atalanta. L’esterno inglese lascia Bologna in prestito oneroso con diritto di riscatto a circa 30 milioni. All’estero da segnalare l’ufficialità dell’arrivo del passaggio di Bradley Barcola dal Paris Saint-Germain al Liverpool per oltre 140 milioni, mentre l’attaccante francese Karim Benzema ha lasciato l’Al-Hilal di Simone Inzaghi dopo appena 6 mesi.

    • 01:03

      Venezia, a sorpresa arriva Norton-Cuffy

      In casa Venezia è pronto il colpaccio Brooke Norton-Cuffy: l’esterno è pronto a trasferirsi dal Genoa. Sarebbe un acquisto importante per il club lagunare.