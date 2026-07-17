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Ultimo aggiornamento: 14:38

Iran, sesta notte consecutiva di raid Usa: “Colpiti ponti e infrastrutture”. La rappresaglia di Teheran: “Attaccata a sorpresa base statunitense in Siria”

di Redazione Esteri
“Stiamo vincendo alla grande e presto ne vedrete i frutti“, ha dichiarato Trump. Giovedì solo 3 mercantili hanno attraversato lo Stretto di Hormuz
Iran, sesta notte consecutiva di raid Usa: “Colpiti ponti e infrastrutture”. La rappresaglia di Teheran: “Attaccata a sorpresa base statunitense in Siria”
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Momenti chiave

  • Teheran esorta i cittadini a ridurre il consumo di elettricità
  • Media: "7 morti. Raid Usa contro ponti nel sud dell'Iran"
  • Pasdaran: "Attacco a sorpresa contro base Usa in Siria"
  • Usa: "Sesta notte consecutiva di attacchi"
    • 14:38

      Trump: “Ottimi riscontri sul discorso di ieri, una grande audience”

      “Ottimi riscontri sul discorso di ieri sera. Una grande audience. Ora bisogna approvare il Save America Act”. Così Donald Trump su Truth dopo il discorso alla nazione di ieri. 

    • 13:55

      Media: “Tre vittime in attacchi di droni israeliani su Gaza”

      Gli attacchi dei droni israeliani su Gaza hanno causato la morte di almeno tre persone, secondo quanto riferito da fonti mediche nell’enclave a Al Jazeera Arabic. Diciassette persone sono rimaste ferite negli attacchi, iniziati all’alba di oggi

    • 13:07

      Fonti siriane negano attacco iraniano

      Le Guardie Rivoluzionarie di Teheran avevano affermato di aver preso di mira la base militare di Al-Tanf in Siria in risposta agli attacchi statunitensi, ma una fonte militare siriana nega. “Neghiamo qualsiasi bombardamento iraniano contro l’area di Al-Tanf”, ha detto la fonte alla Afp, parlando a condizione di anonimato. Le forze statunitensi hanno dichiarato di essersi ritirate dalla base all’inizio di quest’anno, dopo che vi erano state stanziate delle truppe nell’ambito di una coalizione anti-jihadista guidata dagli Stati Uniti.

    • 12:13

      Teheran esorta i cittadini a ridurre il consumo di elettricità

      Il ministero dell’Energia iraniano ha invitato i cittadini a ridurre il consumo di elettricità, dopo che la rete elettrica è stata messa a dura prova dagli attacchi statunitensi contro le infrastrutture energetiche nel sud del Paese. In una dichiarazione, il ministero ha esortato la popolazione a spegnere i condizionatori nelle ore di punta “per contribuire a garantire una fornitura di elettricità stabile nelle province meridionali, che attualmente stanno affrontando un caldo estremo e attacchi alle infrastrutture di distribuzione dell’energia elettrica”.

    • 10:35

      Pasdaran: “Colpiti jet Usa in Giordania”

      Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha dichiarato di aver preso di mira aerei da combattimento statunitensi di stanza in Giordania. Lo riferisce Al Jazzera, citando la televisione di Stato di Teheran. In precedenza, l’esercito di Amman aveva affermato di aver abbattuto tre missili iraniani diretti contro il Paese.

    • 10:00

      Bahrein: “Intercettati diversi attacchi aerei”

      Le forze armate del Bahrein hanno affermato che i loro sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto “una serie di attacchi aerei ostili iraniani” oggi. “L’Iran ha continuato il suo approccio aggressivo conducendo attacchi codardi contro i civili nel Regno del Bahrein”, ha affermato l’esercito in un comunicato citato da al Jazeera. Inoltre, esorta tutti a prestare attenzione, ad evitare di avvicinarsi a qualsiasi oggetto strano o sospetto che possa essere il risultato dell’attacco iraniano e a segnalarlo immediatamente. “Il Comando Generale sottolinea che l’uso deliberato di missili e droni per colpire civili e proprietà private costituisce una palese violazione del diritto internazionale umanitario”, ha aggiunto il comunicato.

    • 09:59

      Qatar: “Intercettato un missile, detriti hanno ferito un bambino”

      Il Qatar ha annunciato che il suo esercito ha intercettato un attacco missilistico, e che alcuni detriti hanno ferito un bambino. “Il Ministero della Difesa annuncia che le forze armate hanno intercettato un attacco missilistico diretto contro lo Stato del Qatar”, ha scritto il ministero su X. Un bambino è rimasto ferito dai detriti caduti dopo l’intercettazione, ha poi riferito il ministero dell’Interno. L’Iran ha preso di mira diversi paesi del Golfo da quando sono riprese le ostilità con gli Stati Uniti il 7 luglio, affermando di aver mirato a installazioni militari americane. Il Qatar, mediatore nei colloqui con gli Stati Uniti insieme al Pakistan e sede della più grande base americana in Medio Oriente, è stato colpito domenica per la prima volta dalla tregua di aprile.

    • 09:34

      “Petroliera colpita al largo dell’Oman”

      Una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato mentre navigava a circa 35 km a est di Khasab, in Oman. Lo ha riferito l’agenzia britannica per le operazioni commerciali marittime (Ukmto). L’imbarcazione ha riportato lievi danni sul lato sinistro. “Tutto l’equipaggio è sano e salvo, non è stato segnalato alcun impatto ambientale e la nave sta proseguendo verso il suo prossimo porto di scalo”, ha affermato l’Ukmto.

    • 09:33

      Borsa di Tokyo chiude in profondo rosso

      La Borsa di Tokyo prosegue la fase ribassista e termina l’ultima seduta della settimana in deciso calo, con le vendite dei titoli dei produttori di semiconduttori sotto la scure dopo le ultime indicazioni dalle trimestrali, in particolare la Taiwan Semiconductor Manufacturing – che ha rivisto al rialzo i propri piani di investimento, alimentando preoccupazioni sulla redditività. Il listino di riferimento Nikkei cede il 4,03% a quota 64.141,12, e una perdita di 2.694 punti, mentre non si attenuano le preoccupazioni di una escalation del confillito in Medio Oriente tra Iran e Usa. Sul fronte valutario lo yen perde terreno sul dollaro, a 162,40, ed è stabile sull’euro a 185,90.

    • 09:32

      Giovedì solo 3 mercantili hanno attraversato Hormuz

      Solo tre navi mercantili hanno attraversato ieri lo Stretto di Hormuz, il numero più basso di transiti giornalieri da maggio, secondo i dati delle società di traffico marittimo, con la maggior parte delle navi che si sono fermate o hanno fatto inversione di marcia a seguito dei recenti attacchi iraniani contro le imbarcazioni e della ripresa del blocco statunitense contro le navi legate all’Iran. La recrudescenza dei combattimenti tra Stati Uniti e Iran ha nuovamente bloccato in gran parte il traffico attraverso Hormuz, la rotta marittima più importante al mondo per il petrolio e il gas, facendo impennare i prezzi globali dell’energia.

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