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È morto a 67 anni in Brasile Juary Jorge dos Santos Filho, meglio conosciuto come Juary. Attaccante brasiliano, si era affermato in Italia soprattutto con l’Avellino, trascinando la squadra campana a due storiche salvezze in Serie A dal 1980 al 1982. In carriera aveva vestito anche le maglie di Inter, Ascoli e Cremonese, vincendo poi, qualche anno dopo, la Coppa dei Campioni con il Porto nel 1987 (segnando in finale contro il Bayern Monaco). Come riportato da Globoesporte, Juary lottava contro la depressione ed è deceduto a causa di complicazioni legate a un tumore.

Ma chi era Juary? Arrivato in Italia nel 1980, si era affacciato alla massima serie con l’Avellino, diventando presto idolo indiscusso in Irpinia. Tredici i gol in due stagioni, accompagnati da uno stile di gioco tutto suo. Tra dribbling fulminei, cambi di direzione, ripartenze in velocità e una danza intorno alla bandierina diventata celebre di partita in partita. Dopo ogni gol, tre giri intorno alla bandierina del calcio d’angolo. Questa era la “danza della bandierina” che Juary Jorge dos Santos Filho faceva sempre. Sui social il sindaco di Avellino Nello Pizza lo ricorda con un video iconico della sua esultanza: “Juary è stato molto più di un calciatore: per una generazione di avellinesi è stato il sorriso, la fantasia e il sogno di un Avellino che poteva stare tra i grandi”.

La sua carriera è poi andata avanti con una stagione all’Inter, una all’Ascoli e un’ultima in Italia con la Cremonese. Poi il grande salto al Porto, club in cui rimase fino al 1988 diventando parte della storia del club lusitano con la rete decisiva nella finale di Coppa dei Campioni del 1987 a Vienna, contro il Bayern Monaco. Il primo titolo europeo del Porto. La danza di Juary divenne presto un cult sui campi da calcio. Facile provare a imitarlo per tifosi e appassionati da ogni parte del mondo. Lo fece anche Lino Banfi in una celebre scena del film ‘Al Bar dello Sport’, esultando come il brasiliano (ma intorno a… una pianta) dopo un tredici al Totocalcio. La cartolina che racconta più di altre come Juary non sia stato solo un semplice calciatore.