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Un rigore inesistente, la protesta furiosa dei calciatori della Tunisia, che abbandonano momentaneamente il campo, e una presunta richiesta di revisione in diretta della decisione. Succede di tutto a Tripoli, durante la sfida tra Libia e Tunisia, valida per la quarta giornata delle qualificazioni alla Coppa d’Africa 2027. La partita finisce 1-1, ma a far discutere è soprattutto quanto accade nei minuti di recupero del primo tempo.

La Tunisia passa in vantaggio dopo appena tre minuti con Anis Ben Slimane, che approfitta di un errore della difesa libica. Poco prima dell’intervallo, però, l’arbitro assegna un calcio di rigore ai padroni di casa. Una decisione che scatena il caos. L’attaccante della Libia riceve una lievissima spinta e si lascia cadere platealmente, finendo addosso al portiere tunisino, che non commette alcuna irregolarità. Le immagini mostrano un contatto minimo, che non giustifica il penalty. Semmai, è l’attaccante a provocare lo scontro con il portiere.

I calciatori tunisini non ci stanno. Contestano la decisione e abbandonano momentaneamente il terreno di gioco, interrompendo la partita. Secondo quanto riportato da Dailysports, alcuni giocatori si sarebbero rivolti al quarto ufficiale per chiedere una revisione al Var, nonostante la tecnologia non fosse disponibile per l’incontro. Una ricostruzione che per ora non trova conferma. Dopo diversi minuti di tensione, i tunisini tornano in campo e la gara riprende. Al 45’+5′ Ezzo Al-Marimi trasforma il rigore e firma il pareggio.

Il risultato non cambia più. Per la Tunisia è un altro passo falso in un girone finora disastroso: zero vittorie in quattro partite, tre pareggi e una sconfitta, arrivata proprio contro la Libia per 2-0 nella gara precedente. Con appena tre punti, la nazionale tunisina è ultima nel Gruppo H, alle spalle di Uganda, Libia e Botswana.