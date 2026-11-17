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La sfida a Gianni Infantino è partita. Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese, ha lanciato ufficialmente la propria candidatura alla guida della Fifa, con il sostegno dell’Uefa. Il dirigente 63enne proverà a interrompere il regno di Infantino, al vertice del calcio mondiale dal febbraio 2016, nelle elezioni in programma il prossimo 18 marzo a Rabat. Una corsa che si annuncia particolarmente incerta, anche alla luce delle polemiche che negli ultimi mesi hanno investito l’attuale presidente.

La candidatura di Diallo è stata formalizzata a Parigi, nella sede della federazione francese, dopo che il suo nome era stato indicato dall’Uefa al termine della riunione del Comitato Esecutivo di lunedì. Una scelta maturata su pressione dei vertici del calcio europeo, come ha spiegato lo stesso dirigente: “Qualche giorno fa, i miei colleghi del Comitato Esecutivo della Uefa mi hanno chiesto se potessi farmi portavoce di questa istanza nel mondo del calcio”. Poi ha aggiunto: “Inizialmente non ero un candidato, ma l’insistenza dei miei colleghi europei mi ha spinto ad accettare la proposta di candidarmi alla presidenza della Fifa”.

Diallo ha presentato la propria candidatura come un’alternativa alla gestione di Infantino, rivendicando la necessità di cambiare la direzione del calcio internazionale. “Era importante che un’altra voce potesse proporre una visione diversa, più rispettosa di ciò che amiamo nel calcio – ha aggiunto il presidente della federcalcio francese – Non potevo sottrarmi a questa richiesta. Credo di possedere l’esperienza, le convinzioni e i valori necessari per offrire un’alternativa credibile”.

Per conquistare la presidenza della Fifa serviranno almeno 106 voti, la maggioranza assoluta. Diallo punta innanzitutto sulle 55 federazioni dell’Uefa, ma dovrà raccogliere consensi anche negli altri continenti: “Posso contare su una base di voti già consistente, 55 – ha ricordato – Spetta a me, insieme a tutto il mio team, andare a conquistare consensi negli altri continenti. Già da lunedì ho ricevuto spontaneamente manifestazioni di sostegno forti e decise, che verranno rese note nei prossimi giorni”.

Un ruolo decisivo potrebbe averlo il voto delle federazioni africane. Diallo ha un legame familiare con il continente: suo padre Souleymane, di origini senegalesi, rappresentò la Francia nel pugilato alle Olimpiadi di Roma del 1960. Nella corsa alla presidenza figura anche Kohzo Tashima, presidente onorario della federcalcio giapponese. Il termine per depositare ufficialmente le candidature scade alla mezzanotte di mercoledì.

Il presidente della federazione francese ha insistito soprattutto sulla necessità di una svolta rispetto agli ultimi mesi: “Il calcio merita un cambiamento credibile, che io rappresento. Ciò che è accaduto negli ultimi mesi è stato scioccante“. Infantino si presenta così all’appuntamento elettorale in una posizione più fragile rispetto al passato. A pesare sulla sua popolarità è stata soprattutto la controversa proposta Ffe (Fifa Forward Enterprise), successivamente abbandonata, che prevedeva l’ingresso di investitori privati nelle attività commerciali collegate ai Mondiali di calcio. Il presidente in carica dovrà ora ricostruire il consenso attorno alla propria leadership e fronteggiare una candidatura sostenuta direttamente dall’Uefa, in quella che potrebbe diventare una delle elezioni più combattute della storia recente della Fifa.