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Nessun gesto di distensione, tutt’altro. Da quando Cristiano Ronaldo ha dato ufficialmente l’addio alla Nazionale portoghese lo scorso 5 novembre, le polemiche attorno al trattamento riservatogli non si sono mai davvero placate. E, nelle scorse ore, a gettare ulteriore benzina sul fuoco è stata la mamma del fuoriclasse, Dolores Aveiro. Durante la cerimonia di inaugurazione del “Centro Diurno Dolores Aveiro” allo stadio José Alvalade di Lisbona, la madre di Cristiano Ronaldo ha infatti accusato la Federazione, i giocatori e il modo in cui è stato gestito l’addio dell’ex attaccante del Real Madrid alla Nazionale, dicendosi perfino soddisfatta per la sconfitta contro la Danimarca (riferimento al 4-1 subito sabato scorso a Braga). “Cristiano è triste, avrebbe voluto che fosse andata diversamente. Lo hanno ingannato“, ha detto alla stampa locale, aggiungendo di condividere l’amarezza del figlio. Poi, sul risultato della partita di Nations League: “Ben gli sta, sono stata contenta che il Portogallo abbia perso“. Ma non è tutto.

Alla domanda se i compagni di Ronaldo lo abbiano rispettato, la risposta è stata categorica: “Nessuno di loro”. Dolores Aveiro ha quindi rincarato la dose, criticando anche l’omaggio che la Federazione ha organizzato a Braga dopo l’annuncio del ritiro del figlio. “Un tributo del genere andava organizzato in sua presenza, non mentre era assente. Il vero riconoscimento lo riceverà qui allo Sporting, dove sanno dargli il giusto valore, al contrario di quanto fatto dalla Federazione”, ha sostenuto la donna. Interpellata sui rapporti tra il figlio e il commissario tecnico Jorge Jesus, ha poi risposto con una battuta emblematica rivolta al giornalista con cui stava interagendo: “È uguale a quello che ho con lei”. E pensare che la serata di Braga era stata preparata nei dettagli: le maglie con il numero 7 indossate durante il riscaldamento, gli applausi dello stadio e il numero ridisegnato con un carattere speciale. Una soluzione alternativa, dato che la Fifa non lo consente, ma comunque d’impatto.

Tuttavia per la madre di Ronaldo, stando alle sue parole, una maglia indossata nel pre-partita non basta a dimostrare rispetto. Jorge Jesus, raggiunto dai microfoni della Rtp, ha scelto di commentare queste parole al veleno con un tono pacato. “Devo davvero mettermi a replicare alla madre di Cristiano? Ho grande stima della signora, ma cos’altro potrebbe mai dire? Una madre resta una madre, è un istinto naturale, e per questo comprendo il suo sfogo”. Più diretto Rúben Neves, compagno di Ronaldo in Nazionale fino a poche settimane fa: “Sappiamo che cosa rappresenta Cristiano per noi e quanto gli siamo grati. Non abbiamo avuto nulla a che fare con la sua decisione. Sarà sempre una leggenda della Nazionale, ma adesso la squadra deve concentrarsi sul proprio lavoro”.

In tutto ciò, resta il silenzio del diretto interessato. Dopo l’omaggio di Braga, Ronaldo non ha pubblicato né un video né un messaggio sui social. Tutto tace. Un chiaro segnale di come il rapporto idilliaco tra CR7 e la Nazionale portoghese, di cui è il miglior marcatore di sempre e che guidò alla vittoria dell’Europeo del 2016, sia ormai solo un ricordo che rischia di essere sbiadito dal tempo. Sul fronte Ronaldo, quel che resta oggi, è solo un mix di rabbia e delusione.