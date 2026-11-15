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“Ancelotti, è arrivato il momento di andare via! Raccogli le tue cose e lascia il Brasile!”. Romario non usa mezzi termini e torna a puntare il dito contro Carlo Ancelotti. L’ex attaccante brasiliano, oggi senatore, ha lanciato un durissimo attacco al commissario tecnico della Seleção dopo la sconfitta per 3-2 nell’amichevole contro il Giappone, una partita conclusa con l’espulsione dell’allenatore italiano per le proteste successive alla rete decisiva di Sakamoto, arrivata nei minuti di recupero.

Le parole di Romario sono state particolarmente pesanti. Pur riconoscendo il prestigioso percorso professionale di Ancelotti e i risultati ottenuti alla guida di grandi club, l’ex campione ha contestato quanto mostrato finora sulla panchina della nazionale verdeoro. “Nessuno mette in dubbio quello che hai fatto nella tua carriera. Sei tra i migliori allenatori della storia del calcio, ma i tuoi successi sono arrivati con le squadre di club. Con il Brasile, invece, non hai ancora dimostrato di essere all’altezza. Siamo stanchi“, è il senso del suo messaggio.

Non si tratta, peraltro, della prima presa di posizione di Romario contro il tecnico italiano. Già lo scorso luglio, dopo l’eliminazione del Brasile dal Mondiale per mano della Norvegia, aveva invocato il suo allontanamento, arrivando a definire “una vergogna” la prestazione della Seleção e sostenendo che avrebbe interrotto immediatamente il rapporto contrattuale con l’allenatore.

Questa volta Romario ha chiamato direttamente in causa anche Samir Xaud, presidente della federazione calcistica brasiliana, invitandolo ad assumersi la responsabilità di una scelta. Il messaggio rivolto al numero uno della CBF è stato altrettanto esplicito: “Samir, sei giovane, sei brasiliano e immagino tu voglia il meglio per il nostro calcio. Adesso, però, devi dimostrare di avere il coraggio di prendere una decisione: manda via Ancelotti. La maglia della Seleção merita rispetto e non possiamo permetterci di compromettere un’altra Coppa del Mondo. Bisogna intervenire subito”.

Alla base dello sfogo ci sarebbe, secondo l’ex attaccante, una mancata sintonia tra l’allenatore e il contesto del calcio brasiliano. Romario ha spiegato così la propria posizione: “Nel calcio può capitare che un rapporto non funzioni. Ed è quello che è successo con Ancelotti. Non ha compreso le particolarità del lavoro con una nazionale e, soprattutto, non ha assimilato cosa rappresentino il calcio brasiliano e la maglia verdeoro. È ora di voltare pagina“.