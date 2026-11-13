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Come un papà. Se Roberto Mancini sembra aver ritrovato la strada per far “guarire” la nazionale italiana è anche e soprattutto per il suo modo di trattare i propri giocatori (soprattutto i più giovani) e per aver creato un gruppo. Perché il commissario tecnico, nella vittoria per 3-1 contro la Francia, si è comportato come un padre con un figlio con Sebastiano Esposito, che sull’1-1 ha sbagliato il calcio di rigore che avrebbe portato in vantaggio l’Italia ancor prima del 2-1 di Frattesi.

Ma cosa è successo? Al 60esimo Cambiaghi si procura un calcio di rigore, l’arbitro fischia e dal dischetto va Sebastiano Esposito. Mancini si gira verso la panchina e chiede: “Perché sta andando lui?”, sorpreso, lasciando intendere che il rigorista designato fosse un altro. Esposito calcia forte, ma fuori, fallendo l’occasione di portare gli azzurri in vantaggio per 2-1. Esposito viene sostituito due minuti dopo e l’Italia va avanti nel punteggio al 63esimo, con gol di Frattesi su assist del neoentrato Dimarco. Nel frattempo, però, dopo la sostituzione Sebastiano Esposito torna in panchina e Mancini lo richiama: “Perché hai calciato tu? Non dovevi calciarlo tu“. L’attaccante prova a spiegarsi ma Mancini è arrabbiato e non ammette repliche. Arriva Oriali a portare via Esposito e a consolarlo.

Al 76esimo il secondo round del siparietto tra i due: Vergara viene atterrato in area, l’arbitro concede un secondo calcio di rigore agli azzurri. Il ct si gira e cerca l’ex Cagliari in panchina. Poi, con ironia, gli dice: “Vuoi battere anche questo?”. Sul dischetto, invece, ci va il fratello Francesco Pio, che firma la doppietta personale e fissa il punteggio sul definitivo 3-1, cancellando il brutto errore del fratello, come dirà Pio nel post gara: “Sul rigore avevo una responsabilità in più oltre a chiudere la partita, cioè far dimenticare l’errore di mio fratello. L’errore è stato tosto per me e per lui. Sono felice di averla chiusa anche per Sebastiano che è quello che ha più rigori segnati in squadra: sa calciarli, poi può accadere a chiunque di sbagliare“, ha spiegato. Pio Esposito si è lasciato così alle spalle il ricordo di Zenica, quando un suo errore dal dischetto condannò gli azzurri: “L’ultimo ricordo non poteva che essere quello. Ma non potevo nascondermi per tutta la vita, i rigori si segnano e si sbagliano e bisogna avere il coraggio di calciarli“.