Ti ricordi… David Embé, il gol mondiale col Camerun e quella colletta di Spike Lee per comprare le scarpe alla Nazionale

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Metti insieme delle parolacce in un portoghese sgangherato, un gollonzo in stile Gialappa’s e il regista Spike Lee. Mettici pure un nome che difficilmente non è stato utilizzato a scopo ilare dagli appassionati di calcio in Italia. Embé? Ecco, appunto: David Jacques Embé è il fil rouge che unisce tutti questi elementi. Nato a Yaoundé, in Camerun, 53 anni fa, nel 1973: un “leoncino” di quella generazione che a partire da qualche decennio dopo si farà conoscere.

Tra i campetti improvvisati sulla terra e palloni sgonfi David si fa notare per velocità e senso del gol: a 16 anni infatti è già nel Racing Club Bafoussam, una delle realtà più importanti del calcio camerunense. Mentre Milla, N’Kono e Omam-Biyik sono già delle star, una nuova generazione scalpita alle loro spalle: Embé è nella nazionale Under 20 che gioca i Mondiali di categoria in Australia, nel 1993. Con lui ci sono Rigobert Song e anche un centrocampista niente male, Marc-Vivien Foé. La squadra esce dalla competizione dopo due sconfitte e una vittoria contro l’Australia: Embé è tra i marcatori.

Viene notato e accompagnato in Europa, in Portogallo, al Belenenses. Dietro l’operazione c’è Paulo Teixeira, procuratore che anni dopo, in un’intervista a Camfoot, ricorderà proprio Embé come il suo primo affare nel mercato camerunense: “La mia prima operazione in Camerun come agente di calciatori avvenne nel 1994 con David Embé, che portai in Portogallo”. Il ragazzo ha vent’anni, una valigia da riempire e un pallone che comincia a portarlo lontano da casa. Non sa ancora che di lì a poco finirà sotto i riflettori di un Mondiale.

Gli Stati Uniti, estate 1994. Il Camerun arriva alla rassegna iridata con l’eredità ingombrante della favola di Italia ’90, quella di Roger Milla e dei Leoni Indomabili capaci di fermare l’Argentina campione del mondo. Ma dietro la vetrina c’è una realtà assai meno scintillante. Il ritiro è attraversato da tensioni per i premi promessi e mai arrivati, i calciatori lamentano difficoltà economiche e persino la disponibilità del materiale per allenarsi. Palloni, divise, scarpe: non tutto è scontato per una nazionale che dovrebbe rappresentare un intero continente. A raccontare uno spaccato di quel Mondiale, molti anni dopo, è il giornalista brasiliano Paulo Guilherme Guri. Durante un allenamento a Oxnard, in California, assiste a una scena che sembra uscita da una commedia. Al termine della seduta un calciatore camerunense lascia partire una colorita imprecazione in portoghese. È David Embé. Il giornalista si avvicina per intervistarlo, ma il giovane preferisce affidarsi a Emile M’Bouh, compagno che conosce meglio la lingua. È lui a spiegare la situazione: “Non abbiamo scarpe per allenarci, mancano le divise, i palloni ce li presta la scuola americana e dei soldi che ci avevano promesso non si è visto niente”.

Insomma, altro che preparazione da grande squadra: i Leoni devono fare i conti con problemi che sembrano lontanissimi dal glamour della Coppa del Mondo. E qui entra in scena Spike Lee. Il regista americano viene a conoscenza delle difficoltà della nazionale e decide di dare una mano. Organizza un evento in un hotel di lusso di Los Angeles, coinvolgendo esponenti della comunità afroamericana facoltosa per raccogliere fondi in favore dei camerunensi. Alla serata partecipano Milla, Omam-Biyik, il portiere Joseph-Antoine Bell, i compagni di Embé e il commissario tecnico Henri Michel. Una storia incredibile: mentre il mondo guarda al Mondiale come alla festa planetaria del pallone, un regista di Brooklyn si mobilita per aiutare una nazionale che fatica persino a procurarsi le scarpe.

Poi, naturalmente, arriva il campo. Il 19 giugno, al Rose Bowl di Pasadena, il Camerun affronta la Svezia. Gli scandinavi passano in vantaggio con Roger Ljung, ma al 31′ arriva il pareggio. L’azione è un piccolo concentrato di confusione e opportunismo: Marc-Vivien Foé intercetta un tentativo di rinvio di Patrik Andersson, si avvicina all’area e mette il pallone al centro. Embé è lì, ma forse è troppo sicuro di far gol. Bjorklund si tuffa alla disperata in scivolata e quasi gliela prende. Quasi. Il pallone finisce in gol. David Embé ha appena segnato il primo gol del Camerun ai Mondiali del 1994. Cinque giorni dopo c’è il Brasile di Romário, Bebeto e Dunga. Il Camerun perde 3-0, Embé parte titolare e meriterebbe anche un rigore per un intervento di Marcio Santos, ma non gli viene concesso.

Il resto della carriera è modesta: dopo il Portogallo approda in Grecia, al Larissa, dove trova una dimensione realizzativa importante, 22 gol in 55 presenze di campionato nelle stagioni 1994-95 e 1995-96. Nel 1996 cambia continente e si trasferisce in Messico, ai Tecos UAG: altre 23 reti in 67 presenze secondo i dati statistici disponibili. Segna, viaggia, cambia spogliatoio e abitudini. La sua carriera diventa una specie di atlante calcistico: Cina con lo Shanghai Shenhua, Perù con il Deportivo Municipal, Russia con il Chernomorets Novorossiysk e infine Stati Uniti, con i New England Revolution.

Nel 2003 il Washington Post lo cita ancora, ricordando il gol al Mondiale e un provino con il DC United. Poi, almeno nelle tracce pubbliche, il silenzio. Resta quel pomeriggio americano, una rete nata da un rinvio sbagliato, un giovane camerunense che aveva imparato il portoghese abbastanza bene da mandare qualcuno a quel paese, un regista premio Oscar che organizza una colletta per comprare le scarpe a una nazionale. E resta soprattutto un nome, David Embé.