Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

“Intramontabile”, titola la prima pagina dell’Equipe per presentare la sfida Italia-Francia in scena al Meazza, penultima tornata eliminatoria di Nations League, con gli azzurri a caccia di punti per tenere a distanza il Belgio impegnato a Smirne contro la Turchia e cercare l’accesso ai quarti. Intramontabile sotto tutti i punti di vista, non solo calcistico: è l’eterno confronto politico, culturale, gastronomico, turistico sportivo che contrappone due nazioni confinanti, che si amano e si detestano, che si attraggono e si respingono, così vicine e così lontane. Quando le cose da noi vanno male – abbastanza spesso negli ultimi due decenni, e non solo nel calcio -, in Francia sorridono, con il naso all’insù. Quando si scopre che anche dalle loro parti c’è un debito pubblico colossale che rende la Francia molto italiana, allora a casa nostra c’è un senso di rivalsa. “Visto che non siete molto diversi, anzi?”. Loro Macron, noi Meloni: potrebbe andare meglio per tutti e due, ammettiamolo.

Nel calcio, per quasi un secolo, esattamente dal 15 maggio 1910 quando l’Italia giocò la sua prima partita affrontando i francesi e vincendo 6-2 all’Arena di Milano, di fronte a quattromila spettatori, fino al successo ai rigori nella finale mondiale del 2006, li abbiamo guardati dall’alto in basso. Ci avevano eliminato nei quarti di Francia 1998 ai rigori e poi regalato una beffa atroce nella finale dell’euro 2000, ma il trionfo di Berlino aveva riportato l’Italia al centro del villaggio: quattro titoli iridati a uno, tiè. La crisi nella quale siamo sprofondati e il boom francese che ha prodotto il mondiale numero due (2018), il secondo posto a Qatar 2022 e il quarto in Usa-Canada-Messico, ha cambiato le carte in tavola. La Francia corre e noi inseguiamo. Loro tre mondiali di fila da protagonisti, noi tre mondiali sul divano. Loro una generazione di fenomeni, noi alla ricerca del talento perduto. Loro onnipresenti nelle migliori classifiche, noi senza neppure un giocatore tra i primi trenta del Pallone d’Oro 2026.

Eppure, qualcosa si sta muovendo nelle onde agitate del nostro calcio, dove un mese fa si parlava di commissariamento e dove ora va invece in scena la sfida Malagò-Galliani tra carte bollate, tradimenti – assocalciatori e assoallenatori non stanno facendo una bella figura – e lotte intestine, in vista del voto del 14 dicembre per la seconda elezione in sei mesi della presidenza federale. Dopo la partenza choc del secondo corso di Roberto Mancini contro il Belgio, l’Italia ha rialzato la testa, superando due volte la Turchia – impresa non memorabile visto il crollo del gruppo di Montella, ma importante sul piano del gioco e dell’autostima – e pareggiando a Parigi contro la truppa di Zidane, al netto delle parate da urlo di Donnarumma. La nuova generazione promette: Pio Esposito – già sette gol in azzurro – Kayode, Doumbia, Palestra, Pisilli, Ghilardi, più le ultimissime proposte Cisse, Koleosho, Palma, Liberali. Donnarumma, Tonali, Calafiori, Bastoni, Barella, Frattesi rientrano già nella categoria “veterani”, eppure sono Under 30. Il vento nuovo è alimentato dal naturale corso della storia, al quale si oppongono solo razzisti, conservatori miopi e ignoranti: gli Italians di seconda generazione, figli dell’immigrazione. Scrive l’Equipe: “L’Italia sta diventando multietnica anche nel calcio”.

Il bilancio dei 42 scontri diretti è favorevole agli azzurri: 20 successi, 9 pareggi e 13 ko. La Francia del Meazza farà i conti con le assenze di Mbappé – ufficialmente problema fisico, qualcuno parla di tensioni con Zidane – Dembélé e Thuram. “Se anche Doué dovesse avere un raffreddore, non sarebbe male”, la battuta di Mancini, preoccupato anche dalla classe immensa di Olise. Nell’Italia, è scappato dal ritiro Zaniolo, per motivi di natura privata. Mancini lo aveva richiamato, ma dopo questa vicenda, il capitolo-Italia dovrebbe essere chiuso per un talento che si sta bruciando da solo. Sotto la pioggia e di fronte a 70mila spettatori, lo stesso vestito – le due squadre adottano il 4-3-3, seppur con sfumature diverse – dovrebbe garantire una serata di gala, nonostante le assenze. Certe volte contano più i presenti di chi è rimasto a casa. Godiamocela, parbleu.