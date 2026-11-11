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Rovesciare i punti di vista. Per avere una visuale completa, stile chi va in ospedale a Crotone solo per vedere le partite allo Scida, spesso bisogna cambiare prospettiva. Le Domeniche Bestiali di per sé rappresentano una prospettiva molto diversa sul calcio rispetto ai massimi livelli, così la codifica dei linguaggi, il risparmio opposto allo sfarzo. Linguaggi che tuttavia possono mostrarsi ricchi e interessanti, risparmio che può essere volontario o imposto da terzi, salvo poi i soliti inciampi, più o meno clamorosi.

INCIAMPI

Perché? È la domanda che si sono fatti tutti, ancor di più i tifosi del Latiano, Promozione Puglia, di fronte al gol sbagliato da Usman Baba nel derby contro il San Vito. L’attaccante ha approfittato di un lancio lungo, dribblato i difensori e in velocità dribblato anche il portiere uscito alla disperata a limite d’area. Tutto fatto dunque, porta spalancata davanti, nessuno a contendergli nulla. Baba dunque si avvicina e nel tentativo di appoggiare il pallone in rete fa un mezzo inciampo, non la tocca, lui si arrotola, il pallone finisce fuori. No, a pensarci bene la domanda che si sono fatti i tifosi del Latiano non è esattamente “perché?”.

VOCABOLARI

Si immagina che le categorie minori siano un luogo solo rustico, vero ma tendente all’ignorante, tutto lanci lunghi e tackle. E se la gamma pallonara è povera altrettanto deve essere il vocabolario di chi questi campi li bazzica, tifosi compresi. E invece no! Lo schiaffo morale arriva da Novi Ligure, con la multa da 400 euro comminata alla società, militante in Promozione Piemonte, perché: “per il comportamento intollerabile dei propri sostenitori che insultavano arbitro e terna per tutto il tempo sfoggiando un vocabolario di ingiurie incessante”. Va rovesciata la prospettiva: il vocabolario incessante è un merito, non una colpa. Si provi a far ricorso su questa base.

POCHI MA BUONI

Anche nell’arte e nel design il minimal oggi è una virtù, non una diminutio. Eppure certi arbitri sembrano non capirlo, come chi ha portato a una multa da 250 euro per l’Oratoriana Vittuone, Terza Categoria Lombardia, perché: “Per ripetute offese nei confronti dell’arbitro, da parte di propri sostenitori, durante la gara; per acqua fredda nello spogliatoio dell’arbitro. Mancanza di un numero adeguato di palloni per lo svolgimento della gara (solo due) e costretto l’arbitro ad un lungo tempo di recupero”. Per giocare a calcio ne basta uno, di pallone.

OVUNQUE ANDRAI TI SEGUIREM (E VICEVERSA)

Già, quante volte abbiamo sentito cori di questo genere? E sono meravigliosi, perché mostrano quanto i tifosi siano disposti a sacrificarsi pur di seguire la propria squadra. E anche qui bisogna rovesciare la prospettiva: a seguire…e perché no, a non lasciare andare. Già, perché in Olanda è accaduto che si dovesse giocare Vitesse contro De Graafschap, ma senza tifosi ospiti al seguito: tutt’altro che disposti a una eventualità del genere i supporters del club di Doetinchem hanno deciso che non potendo partire loro non sarebbe partita neppure la squadra. Hanno chiuso i cancelli del centro sportivo con lucchetti e catene, impedendo al pullman di partire.