“Mi sono ritrovato su un letto d’ospedale, addormentato dai medici. Mi sono detto: ‘Perché proprio a me?'”: parla McTominay

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“Mancavano due giorni alla partita contro Haiti. Ero in ottima forma e ho avuto bisogno di una scarica elettrica al cuore. Mi sono detto: ‘com’è possibile che stia accadendo proprio a me?”. Cinque gol negli ultimi 20 giorni tra campionato e Champions League, ma Scott McTominay ha attraversato un durissimo inizio di stagione e soltanto adesso sta ritrovando un ottimo stato di forma. A inizio anno infatti il centrocampista del Napoli è stato operato al cuore per correggere una lieve aritmia benigna. “Però bisogna andare avanti, il calcio è così e a volte le cose non vanno come vorresti“.

McTominay è rimasto ai box dall’1 settembre a metà ottobre, ritrovando però subito un ottimo stato di forma e qualche gol che gli hanno permesso di riacquisire immediatamente fiducia: “Ero in perfetta forma, poi mi sono ritrovato in un letto d’ospedale due giorni prima della partita d’esordio ai Mondiali, sul punto di essere addormentato dai medici. Non proprio una situazione ideale“, ha spiegato McTominay, raccontando come ha vissuto quei giorni. “Ora sto bene. Era una cosa che andava fatta, nella carriera di un calciatore possono esserci momenti come questi in cui gli eventi ti prendono un po’ alla sprovvista. Ovviamente per le tv e i giornali la situazione sembrava molto peggiore di quanto non fosse. Amici e familiari mi contattavano dopo aver letto le notizie sui giornali, ma quella che ho affrontato a Manchester è stata un’operazione molto semplice”.

Ora appunto il centrocampista del Napoli è tornato in forma e punta a guidare il Napoli di Allegri, che non sta attraversando un momento felicissimo sia in Italia che in Europa: “È andata molto bene. Sono felice di essere tornato a giocare, il calcio è la cosa più importante nella mia vita e lo sarà sempre: voglio tornare, dimostrare ancora una volta il mio valore e assicurarmi di poter raggiungere un livello superiore. L’importante è tornare più forte di prima. Non importa quanto giochi bene una partita, ciò che conta è sempre la partita successiva, recuperare le energie, curare l’alimentazione, il sonno e spingersi oltre i propri limiti”.