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Si è portato le mani alla testa come per sfilarsi una corona, per poi inginocchiarsi e appoggiarla sul prato. Con questo gesto Felix Nmecha ha festeggiato il primo dei suoi due gol nel 2-1 del Borussia Dortmund sull’Elversberg nell’ultimo turno di Bundesliga. E nel giro di poche ore l’esultanza è diventata un caso: il club e la Nazionale tedesca hanno annunciato che parleranno con il centrocampista, mentre il dipartimento dei tifosi gialloneri gli ha chiesto di prendere le distanze dalle reti evangeliche. Già, perché il gesto richiama The King’s Return, una campagna legata a Ballers in God, associazione di calciatori cristiani fondata nel 2015.

Nelle ore successive il giocatore ha pubblicato una storia su Instagram per chiarire la sua posizione. “Non volevo mettere sotto i riflettori né me stesso né alcuna organizzazione. Si tratta piuttosto di deporre la mia ‘corona’ davanti al Re che presto verrà e di indicare Gesù, la mia speranza e la mia forza. Non intendevo promuovere l’intolleranza, la discriminazione o l’odio in qualsiasi forma”. Una giustificazione che non ha convinto. Il dipartimento tifosi del Dortmund ha infatti diffuso una nota dura a riguardo: “Esprimiamo preoccupazione per il fatto che venga utilizzata proprio la straordinaria capacità del calcio di raggiungere le persone per diffondere una visione della società che non riconosce la diversità. Respingiamo con fermezza qualsiasi tentativo di legittimare posizioni di questo tipo appellandosi esclusivamente alla fede. La religione non deve mai diventare un lasciapassare per la discriminazione”.

Il dipartimento quindi specifica: “Non vogliamo condannare una persona a causa della sua fede. Vogliamo invece prendere chiaramente le distanze da ideologie e reti le cui dichiarazioni e attività documentate sono, a nostro avviso, incompatibili con i valori di un Borussia Dortmund aperto al mondo e rispettoso della diversità”. Sullo sfondo ci sono infatti le inchieste dell’emittente ARD, della rivista MONITOR e del programma sportivo Sportschau sulle attività missionarie legate a Ballers in God. Secondo i giornalisti, in quegli ambienti l’omosessualità viene presentata come peccato e l’aborto come “il piano di Satana“, con collegamenti a circuiti evangelico–carismatici ostili ai diritti delle persone omosessuali e transgender.

L’organizzazione è stata fondata da John Bostock, ex centrocampista inglese vicino all’attivista cristiano Ben Fitzgerald, guida del movimento Awakening Europe, noto per le posizioni conservatrici e contrarie all’aborto. Non è nemmeno la prima volta che Nmecha si trova invischiato in simili vicende. Nel 2023, quando giocava al Wolfsburg, aveva ricondiviso su Instagram un post di un esponente del fondamentalismo cristiano di destra, pubblicato all’inizio del Pride Month, che associava il Pride a Satana. Anche all’epoca aveva replicato scrivendo di amare sinceramente tutte le persone e di non discriminare nessuno.

Il Dortmund, in una dichiarazione all’agenzia Sid, ha comunicato: “Avvieremo un dialogo con il giocatore. Ci aspettiamo che tutti i dipendenti e i giocatori rispettino i requisiti di legge e i valori fondamentali del Borussia Dortmund nel loro comportamento e nella loro condotta. Questi includono rispetto, diversità, uguaglianza e il netto rifiuto di ogni forma di discriminazione”. Nmecha è tra i convocati di Klopp per le prossime partite della Germania contro Serbia e Olanda, ed è per questo che anche Rudi Völler, dirigente della Nazionale, ha dovuto prendere posizione. Ospite del podcast Kerners II, l’ex Roma ha sostenuto: “Ognuno è libero di praticare la propria fede. Naturalmente ne parleremo nuovamente con lui, perché ormai la questione è diventata di dominio pubblico. La cosa più importante, quando si affronta un tema del genere, è comprenderlo a fondo. Bisogna assicurarsi che vengano seguite le procedure corrette per gestire queste situazioni. Comprendo il dibattito e il fatto che non tutti siano d’accordo con queste posizioni. Siamo in contatto con il club. Sicuramente parleremo con lui”.