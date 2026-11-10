Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Non sarà qualche graffio sul naso a scalfire l’animo di Loris Karius. Il portiere tedesco, famoso in Italia soprattutto per essere il marito di Diletta Leotta, è rimasto ferito al volto in uno scontro di gioco con un’altra ex conoscenza italiana, Robin Gosens. L’esterno ex Atalanta, Inter e Fiorentina oggi è compagno di squadra di Karius allo Shalke 04 in Bundesliga. Domenica, nella gara contro l’Hoffenheim, ha calciato via un pallone arrivato in area anticipando il suo stesso portiere: così ha finito per colpire in faccia con i tacchetti delle sue scarpe. Entrambi sono dovuti uscire dal campo infortunati, con lo Shalke ha perso il match per 2 a 1. A parte quest’ultimo sfortunato inconveniente, però, da quando è arrivato a Gelsenkirchen la carriera di Karius ha preso una svolta inaspettata.

Karius infatti era noto a livello sportivo soprattutto per le clamorose papere nella finale di Champions League 2018, persa contro il Real Madrid quando giocava con il Liverpool di Jürgen Klopp. Dopo quella serata infausta, la carriera di Karius sembrava segnata. Dal 2020 al 2024 aveva raccolto appena 5 presenze ufficiali e nel novembre del 2024 sembrava ormai pronto al ritiro. A parte la relazione e il matrimonio con Diletta Leotta, dal quale sono nate due figlie, il portiere sembrava sprofondato nell’oblio. Poi l’occasione arrivata all’improvviso con lo Shalke 04 e sfruttata alla perfezione.

Oggi Karius è uno dei portieri più apprezzati in Germania. Tanto che, stando alle voci di mercato che arrivano dalla Baviera, perfino il Bayern Monaco starebbe valutando il suo acquisto. Il club campione di Bundesliga è infatti alla ricerca di un’alternativa a Jonas Urbig, visto che Manuel Neuer è di nuovo infortunato. Neuer contro il Mainz ha stabilito un nuovo record di anzianità, 40 anni e 225 giorni, ma è appunto uscito dal campo di nuovo ko. La sensazione è che il Bayern abbia appunto bisogno di un rinforzo in porta. E l’opzione Karius sembra piacere parecchio. Così, a 33 anni, per il marito di Diletta Leotta sembra arrivato il momento del definitivo riscatto. E i tacchetti di Gosens? Karius ha già postato una foto per tranquillizzare tutti: qualche ferita. Ma niente che possa scalfire il suo sorriso.