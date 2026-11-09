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Quattro vittorie nelle ultime cinque, l’ultima importante in casa di un Genoa in salute, quarto posto in classifica davanti al Como di Fabregas. Il Milan vince e va “sereno” alla seconda sosta per le nazionali. Tutti risultati che però non hanno placato la rabbia di Adrien Rabiot, tra i migliori della squadra di Ruben Amorim nella trasferta genovese. Il motivo? La mancata espulsione di Alessandro Marcandalli nel secondo tempo, proprio per un fallo su Rabiot. “Nella vita come nel calcio si possono fare errori. Bisogna almeno saperli ammettere. Mentire continuamente non vi farà andare avanti. Ed è il calcio italiano a subirne le conseguenze. Pensateci“, ha scritto il francese sotto un post dell’ex arbitro Gianpaolo Calvarese.

Ma cosa è successo? Da tempo Calvarese è molto attivo sui social, vanta collaborazioni con diverse testate giornalistiche e commenta giorno dopo giorno i vari episodi arbitrali della giornata di Serie A e non solo. E tra gli episodi più discussi dell’ultima giornata di Serie A c’è sicuramente proprio quello tra Marcandalli e Rabiot. Al 50esimo infatti il Genoa – riversato interamente nella metà campo avversaria alla ricerca del gol dell’1-2 per riaprire la partita – perde una palla in uscita, Marcandalli calcola male la traiettoria del pallone ed è costretto a stendere Rabiot, involato verso la porta. L’arbitro fischia e ammonisce il difensore del Genoa. Da subito il francese e altri compagni hanno protestato per la decisione dell’arbitro Massa, che però non ha cambiato idea e non è stato richiamato dal var.

Nel post gara, Calvarese ha commentato l’episodio ritenendo “sostenibile” la scelta di Massa, aggiungendo però anche che “se avesse estratto subito il rosso il Var Camplone non sarebbe intervenuto“. Insomma, l’ex arbitro ritiene non errata la scelta di Massa, ma precisando che anche un cartellino rosso non sarebbe stato uno “scandalo“. Per estrarre un cartellino rosso, il fallo deve soddisfare tutti e quattro i parametri DOGSO (Deny an Obvious Goal-Scoring Opportunity). L’arbitro deve considerare quindi la distanza dalla porta, la direzione complessiva dell’azione (in questo caso se Rabiot fosse direttore verso la porta o fosse in posizione più defilata), la probabilità di mantenere o guadagnare il controllo del pallone e infine la posizione e il numero dei difendenti.

Sulle ultime due non c’è dubbio: Rabiot era da solo, avrebbe avuto il possesso senza alcun dubbio e il difensore del Genoa più vicino (Ostigard) era dietro di qualche metro. La decisione però è arrivata sicuramente perché il contatto è avvenuto a circa 60 metri dalla porta e la direzione del pallone andava leggermente verso l’esterno. Ma come ha anche spiegato Graziano Cesari a Mediaset, “manca la distanza che è un criterio discrezionale soggettivo”. Insomma, la linea tra il cartellino giallo e rosso sembra essere davvero sottile.