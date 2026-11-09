Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

“Finii in mezzo al trasferimento di Vialli alla Juve. A Genova ho trovato una famiglia, guidata da un papà come Mantovani. Lui era la Samp. Quando morì nel 1993 ero presente al funerale. Voleva fosse una grande festa e così fu, arrivò addirittura una banda da New Orleans. ‘Non dovrà piangere nessuno quel giorno’, ci diceva”. Comincia così il racconto di Michele Serena, ex difensore italiano, della sua esperienza alla Sampdoria tra il 1992 e il 1995, con cui vinse anche una Coppa Italia.

Una Sampdoria in cui il leader del gruppo era Roberto Mancini, attuale commissario tecnico della Nazionale, con cui Serena un giorno litigò, come racconta nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport. “Le racconto questa. Al mio primo anno litigai con Roberto, che in campo era fortissimo ma insopportabile. Mantovani prese le mie difese e lo multò. Per lui erano tutti uguali, poco importava se si trattasse del numero dieci o di un giovane”. Un litigio poi finito con un chiarimento, ma solo dopo un passo indietro di Serena, come spiega l’ex difensore: “Si è risolto tutto, ma c’è voluto un gesto da parte mia per fare pace. Vierchowod, uno dei miei maestri, mi disse: ‘Scusati, qui viene prima il gruppo’. Così a fine allenamento chiusi il Mancio in uno stanzino finché non chiarimmo. Da lì è nato un bel rapporto, ci sentiamo ancora. Ci frequentavamo anche in quegli anni a Genova”.

Nell’intervista spazio anche a un ricordo legato alla sua esperienza all’Inter e al 5 maggio 2002, quando i nerazzurri persero lo scudetto all’ultima giornata con la sconfitta per 4-2 contro la Lazio. Uno scudetto poi vinto dalla Juventus: “Volevo smettere vincendo lo scudetto con l’Inter, la squadra per cui tifo fin da bambino. Invece, non so cosa sia successo il 5 maggio… mi creda, non l’ho mai più rivista, mi fa troppo male. Non ci riesco, è una ferita ancora aperta. Eravamo tutti in lacrime: io, Ronnie e tanti altri…”. Quel giorno anche una lite con Cuper: “Dovevo giocare io e non Gresko, poi il mister cambiò idea all’ultimo. Così lo affrontai. Avevo fatto di tutto per recuperare da un infortunio ed esserci. Non giocare quel giorno mi ha fatto male”.