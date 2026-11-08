Il Sassuolo ha deciso: Aquilani verso l’esonero. I due candidati per sostituirlo erano già sugli spalti a Roma

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Tanto tuonò che piovve. E questa volta, l’autocritica non ha fatto l’effetto che avrebbe dovuto. Perché Alberto Aquilani dopo il 3-0 subito contro la Roma, quinta sconfitta consecutiva, aveva detto che avrebbe dovuto lavorare molto su sé stesso. Solo che la dirigenza ha deciso di non concedergli ulteriore tempo a disposizione. E così, dopo le valutazioni della notte, il ds Palmieri ha deciso di andare verso un esonero che non è ufficiale ma che non sembra possa essere ancora evitabile.

Aquilani, a lungo inseguito in estate e conteso al Torino, non è riuscito a dare quell’impronta che la dirigenza si aspettava. E il diciassettesimo posto, con 2 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte (16 gol segnati e soprattutto 29 subiti) è lì a dimostrarlo.

Ora, si lavora già al sostituto. A Roma ieri erano sugli spalti sia D’Aversa, sia Montella, entrambi candidati fortissimi a prendere il posto dell’allenatore e pronti a sfruttare la sosta per le Nazionali per lavorare sui loro concetti di gioco e fare ordine all’interno dello spogliatoio. Sono ore frenetiche per individuare sia il profilo giusto, sia per trovare l’intesa economica. La base, però, c’è: Aquilani dovrà lasciare la panchina. E da lì si comincia.