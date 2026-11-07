Il presidente è andato a Castel Volturno per chiedere una reazione alla squadra: la sfida di domenica contro la Lazio è già un test decisivo

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La posizione di Massimiliano Allegri non è in discussione. Neppure dopo il pesante 4-1 incassato contro il Porto e le tensioni emerse nello spogliatoio. Aurelio De Laurentiis ha incontrato oggi l’allenatore al centro tecnico di Castel Volturno per fare il punto sul momento del Napoli e preparare la sfida di domani (domenica 8 novembre, ore 12.30) contro la Lazio di Rino Gattuso.

Il presidente avrebbe ribadito la propria fiducia ad Allegri, nonostante negli ultimi giorni siano circolate indiscrezioni su possibili sostituti, con i nomi di Stefano Pioli e Rafa Benitez. Voci che avrebbero infastidito il club. Negli ambienti vicini alla società la linea viene sintetizzata con una battuta, riportata dall’Adnkronos: “Le dimissioni di Allegri? È come dire che la Meloni passa al Pd…”. L’idea del Napoli è che un cambio in corsa rischierebbe di trasformarsi in un boomerang e di certificare troppo presto il fallimento della stagione.

Adesso, però, servono risultati. De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna si aspettano una reazione contro la Lazio, prima in classifica, per provare a rilanciare un’annata partita male. La parola d’ordine è restare uniti, mettendo da parte divisioni e incomprensioni. Lo aveva detto anche Rafa Marin dopo la sconfitta di Oporto: “Domenica ci aspetta una finale, siamo il Napoli, siamo una squadra e dobbiamo dimostrarlo restando uniti”.

Nella mattinata di venerdì De Laurentiis ha parlato per alcune ore anche con i giocatori e con l’intero staff tecnico. La squadra è andata in ritiro in un albergo della zona flegrea fino a domenica mattina, quando si trasferirà al Maradona per la partita con la Lazio. Nel gruppo ci sono anche i nove infortunati e lo squalificato Luca Marianucci. Allegri potrebbe inoltre recuperare Mathias Olivera, tornato ad allenarsi con i compagni nella seduta pomeridiana.