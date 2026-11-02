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Ultimo aggiornamento: 18:38

Udinese, esonerato Kosta Runjaic: il club bianconero ha già scelto Paolo Zanetti

di Redazione Sport
L'annuncio ufficiale del club bianconero: finisce l'avventura del tecnico tedesco, che lascia la squadra al penultimo posto in Serie A
Udinese, esonerato Kosta Runjaic: il club bianconero ha già scelto Paolo Zanetti
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Finisce l’avventura di Kosta Runjaic sulla panchina dell’Udinese. Il tecnico tedesco è stato esonerato ufficialmente dal club bianconero dopo l’ennesima prestazione allarmante, la sconfitta per 5 a 2 contro la Roma. “Udinese Calcio comunica di aver sollevato Kosta Runjaic dalla guida tecnica della prima squadra”, si legge nella nota dell’Udinese. “Le strade del tecnico e dei bianconeri si separano dopo oltre due anni puntellati da obiettivi importanti raggiunti. Il club ringrazia sentitamente Kosta e i suoi collaboratori Małecki e Trukan e augura loro le migliori fortune professionali”, conclude il comunicato.

Runjaic era arrivato a Udine dopo l’esperienza in Polonia con il Legia Varsavia. Nonostante lo scetticismo iniziale, ha condotto due ottime stagioni, concluse al 12esimo al decimo posto in Serie A. Criticato per non aver mai imparato l’italiano, il tecnico è finito nel mirino fin dall’inizio di questo campionato: l’Udinese è sembrato trasfigurato, raccogliendo appena una vittoria e due pareggi in 10 giornate. Attualmente è penultimo in classifica, con la seconda peggior difesa della Serie A: 23 gol subiti.

L’addio alla panchina era nell’aria già da qualche settimana: il tecnico non ha resistito neanche fino alla prossima sosta per le Nazionali. L’Udinese infatti ha già pronto il sostituto: è attesa a breve la conferma dell’arrivo in panchina di Paolo Zanetti, che in Serie A ha già allenato Verona, Empoli e Venezia. La sua ultima esperienza con l’Hellas si è conclusa con l’esonero a febbraio scorso, quando la squadra era ultima in classifica. Ora dovrà invece cercare di risollevare l’Udinese, evitando una clamorosa retrocessione.

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