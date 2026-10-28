Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

La partita è stata interrotta dopo due minuti per un drone che sorvolava il campo. Forse un sorta di presagio per l’Arsenal. La squadra di Mikel Arteta è stata clamorosamente eliminata dalla Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese, per mano del Fleetwood Town. Una squadra di League Two, la quarta divisione inglese, ha eliminato i campioni d’Inghilterra in carica ai calci di rigore, dopo l’1-1 maturato nei 90 minuti. Un misto tra una favola e una figuraccia: il Fleetwood è 18esimo in campionato, tecnicamente con l’Arsenal primo in Premier League ci sono 84 posizioni di differenza.

A rendere tutto ancora più suggestivo, oltre alla curiosa interruzione del drone, anche il nome dello stadio da 5mila posti del Fleetwood: Highbury Stadium, che richiama ovviamente la storica casa dei Gunners per 93 anni, prima del trasferimento all’Emirates Stadium. E poi c’è li campo: il gol di Loupalo-Bi a dare corpo al sogno della squadra di provincia, il pareggio dopo 5 minuti di Gyokeres che sembra riportare l’Arsenal in carreggiata. E poi il match che scivola via, nonostante Arteta abbia schierato anche alcuni titolari.

L’espulsione del 16enne Downman lascia perfino i Gunners in 10 nei minuti finali. Si arriva così ai calci di rigore e i ragazzi del Fleetwood non tremano: cinque su cinque. Basta la parata di Jay Lynch sul tiro di Bruno Guimaraes a condannare l’Arsenal a una storica eliminazione. Il piccolo Fleetwood esulta per la notte più importante della sua storia: la storia del calcio inglese si arricchisce di una nuova favola.