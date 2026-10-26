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Ultimo aggiornamento: 12:50

Il Milan di Amorim vola al quarto posto: “Molto contento e orgoglioso” | La nuova classifica di Serie A

di Redazione Sport
I rossoneri battono l'Udinese, sorride anche la Juve di Spalletti. Già domani si torna in campo per il turno infrasettimanale, sabato c'è il derby di Milano
Il Milan di Amorim vola al quarto posto: “Molto contento e orgoglioso” | La nuova classifica di Serie A
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Il Milan supera in trasferta l’Udinese per 2-0, nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A. La squadra di Amorim sale al quarto posto con 18 punti, agganciando la Roma: nonostante le critiche, il tecnico portoghese ha portato i rossoneri al livello della squadra di Gasperini, che giustamente tante lodi ha ricevuto in questa prima parte di campionato. L’Inter, in vetta insieme alla Lazio, è distante 4 punti: dopo il turno infrasettimanale, sabato sera a San Siro andrà in scena un derby che può cambiare volto alla stagione rossonera.

Pulisic e Hutchinson hanno firmato una vittoria piena del Milan: di fronte c’era l’Udinese in crisi, ma anche i rossoneri vivono un periodo complicato, con l’infermiera piena. Amorim potrebbe togliersi qualche sassolino dalla scarpa, ma per ora preferisce mantenere un profilo basso: “Sono molto contento e orgoglioso della squadra, siamo stati competitivi fin dai primi minuti e poi nel secondo tempo abbiamo controllato. Ora dobbiamo pensare alla prossima“. Ai microfoni di Dazn aggiunge: “Stiamo lavorando duramente, oggi avevamo tanti infortuni, e sono davvero orgoglioso dei miei giocatori perché quando sono in campo sono io responsabile. Guardando in giro per l’Europa c’è un infortunio a partita, visti i tanti impegni, ma io devo comunque garantire le vittorie. E lo faccio anche pensando al futuro del Milan”.

Può respirare anche un altro allenatore, Luciano Spalletti, che al momento però non se la passa così bene. Una Juventus non brillantissima vince 2-0 al Via del Mare contro il Lecce di Di Francesco e ottiene la seconda vittoria esterna della stagione. A Spalletti bastano le reti di McKennie e Dougles Luiz nel primo tempo per gestire la gara. Con questa vittoria la Juve sale a 14 punti e aggancia il Frosinone, mentre il Lecce resta fermo a 9.

“Abbiamo modificato qualcosa dal punto di vista tattico, giocando con i tre centrocampisti perché in questi momenti ci vuole più solidità. Poi in base a certe scelte ti possono mancare certe potenzialità, escludendo quelle punte esterne che in precedenza ci han fatto del bene”, ha detto Spalletti commentando a Sky Sport la vittoria. “Siamo contenti, si è visto una squadra più quadrata senza avere spazi lunghi”, ha detto ancora Spalletti.

La classifica di Serie A aggiornata dopo l’8ª giornata

1. Inter — 22 punti
2. Lazio — 22 punti
3. Roma — 18 punti
4. Milan — 18 punti
5. Como — 17 punti
6. Frosinone — 14 punti
7. Juventus — 14 punti
8. Torino — 13 punti
9. Cagliari — 13 punti
10. Napoli — 11 punti
11. Atalanta — 10 punti
12. Lecce — 9 punti
13. Bologna — 8 punti
14. Sassuolo — 8 punti
15. Monza — 7 punti
16. Genoa — 7 punti
17. Udinese — 4 punti
18. Fiorentina — 4 punti
19. Parma — 4 punti
20. Venezia — 3 punti

Il calendario: la 9ª giornata di Serie A

Sassuolo-Lazio — martedì 27 ottobre, ore 18:30
Roma-Cagliari — martedì 27 ottobre, ore 20:45
Torino-Como — martedì 27 ottobre, ore 20:45
Milan-Bologna — mercoledì 28 ottobre, ore 18:30
Parma-Udinese — mercoledì 28 ottobre, ore 18:30
Venezia-Inter — mercoledì 28 ottobre, ore 18:30
Genoa-Juventus — mercoledì 28 ottobre, ore 20:45
Monza-Napoli — mercoledì 28 ottobre, ore 20:45
Frosinone-Lecce — giovedì 29 ottobre, ore 18:30
Fiorentina-Atalanta — giovedì 29 ottobre, ore 20:45

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