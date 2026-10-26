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Il Milan supera in trasferta l’Udinese per 2-0, nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A. La squadra di Amorim sale al quarto posto con 18 punti, agganciando la Roma: nonostante le critiche, il tecnico portoghese ha portato i rossoneri al livello della squadra di Gasperini, che giustamente tante lodi ha ricevuto in questa prima parte di campionato. L’Inter, in vetta insieme alla Lazio, è distante 4 punti: dopo il turno infrasettimanale, sabato sera a San Siro andrà in scena un derby che può cambiare volto alla stagione rossonera.

Pulisic e Hutchinson hanno firmato una vittoria piena del Milan: di fronte c’era l’Udinese in crisi, ma anche i rossoneri vivono un periodo complicato, con l’infermiera piena. Amorim potrebbe togliersi qualche sassolino dalla scarpa, ma per ora preferisce mantenere un profilo basso: “Sono molto contento e orgoglioso della squadra, siamo stati competitivi fin dai primi minuti e poi nel secondo tempo abbiamo controllato. Ora dobbiamo pensare alla prossima“. Ai microfoni di Dazn aggiunge: “Stiamo lavorando duramente, oggi avevamo tanti infortuni, e sono davvero orgoglioso dei miei giocatori perché quando sono in campo sono io responsabile. Guardando in giro per l’Europa c’è un infortunio a partita, visti i tanti impegni, ma io devo comunque garantire le vittorie. E lo faccio anche pensando al futuro del Milan”.

Può respirare anche un altro allenatore, Luciano Spalletti, che al momento però non se la passa così bene. Una Juventus non brillantissima vince 2-0 al Via del Mare contro il Lecce di Di Francesco e ottiene la seconda vittoria esterna della stagione. A Spalletti bastano le reti di McKennie e Dougles Luiz nel primo tempo per gestire la gara. Con questa vittoria la Juve sale a 14 punti e aggancia il Frosinone, mentre il Lecce resta fermo a 9.

“Abbiamo modificato qualcosa dal punto di vista tattico, giocando con i tre centrocampisti perché in questi momenti ci vuole più solidità. Poi in base a certe scelte ti possono mancare certe potenzialità, escludendo quelle punte esterne che in precedenza ci han fatto del bene”, ha detto Spalletti commentando a Sky Sport la vittoria. “Siamo contenti, si è visto una squadra più quadrata senza avere spazi lunghi”, ha detto ancora Spalletti.

La classifica di Serie A aggiornata dopo l’8ª giornata

1. Inter — 22 punti

2. Lazio — 22 punti

3. Roma — 18 punti

4. Milan — 18 punti

5. Como — 17 punti

6. Frosinone — 14 punti

7. Juventus — 14 punti

8. Torino — 13 punti

9. Cagliari — 13 punti

10. Napoli — 11 punti

11. Atalanta — 10 punti

12. Lecce — 9 punti

13. Bologna — 8 punti

14. Sassuolo — 8 punti

15. Monza — 7 punti

16. Genoa — 7 punti

17. Udinese — 4 punti

18. Fiorentina — 4 punti

19. Parma — 4 punti

20. Venezia — 3 punti

Il calendario: la 9ª giornata di Serie A

– Sassuolo-Lazio — martedì 27 ottobre, ore 18:30

– Roma-Cagliari — martedì 27 ottobre, ore 20:45

– Torino-Como — martedì 27 ottobre, ore 20:45

– Milan-Bologna — mercoledì 28 ottobre, ore 18:30

– Parma-Udinese — mercoledì 28 ottobre, ore 18:30

– Venezia-Inter — mercoledì 28 ottobre, ore 18:30

– Genoa-Juventus — mercoledì 28 ottobre, ore 20:45

– Monza-Napoli — mercoledì 28 ottobre, ore 20:45

– Frosinone-Lecce — giovedì 29 ottobre, ore 18:30

– Fiorentina-Atalanta — giovedì 29 ottobre, ore 20:45