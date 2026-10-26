Scandalo in Ligue 1: la tecnologia sbaglia e convalida un gol fantasma. “Guardate la telecamera, vi posso giurare che quello è il guanto”

È successo in Auxerre-Le Mans, dove l'orologio dell'arbitro ha indicato un gol ma da un'inquadratura dietro la porta si vede chiaramente che la palla non ha superato la linea

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Anche la tecnologia non è infallibile. Per averne conferma basta chiedere all’Auxerre e al suo allenatore Ben Still. Durante l’ultima giornata di Ligue 1, in Francia, la partita tra Auxerre e Le Mans ha fatto notizia non per il risultato, con la partita che è terminata 1-1, ma per una clamorosa svista arbitrale, o meglio della goal-line technology, ovvero il sistema utilizzato per stabilire se il pallone ha superato interamente la linea di porta che fin qui è sempre stato molto affidabile.

Una tecnologia matematica e difficilmente fallibile, ma che sembra aver mostrato qualche crepa. In occasione della rete del momentaneo vantaggio del Le Mans firmato da Buades al 48esimo, il portiere dell’Auxerre Nardi ha provato a intervenire sul colpo di testa dell’avversario, respingendolo con una mano ma non abbastanza per tenerlo fuori dalla porta. O meglio, non abbastanza secondo la goal–line technology.

L’apparecchio tecnologico “addetto” al gol o non gol ha infatti assegnato la rete, ma sulla rete rimane più di qualche dubbio. Secondo l’immagine generata dal sistema infatti, quello mostrato sembra essere il guanto del portiere e non il pallone, che appare invece esattamente sulla linea di porta. “È il suo guanto, vi posso giurare che è il suo guanto. Se guardate la telecamera dietro la porta, è impossibile che quel pallone sia entrato. Mi hanno detto che si sono attivati solo 2 sensori su 4 e che c’è stato un problema informatico. Una cosa senza precedenti“, ha denunciato l’allenatore dell’Auxerre Will Still, che ha raccontato di averne parlato con gli arbitri che avrebbero ammesso l’errore.

“Non tutti gli orologi (compresi quelli degli assistenti arbitrali e del quarto uomo) hanno emesso il segnale acustico contemporaneamente; anzi, uno non ha emesso alcun segnale. E poiché il VAR non aveva un’angolazione sufficientemente chiara per annullare la tecnologia dell’arbitro, ha deciso di convalidare il gol“, fanno sapere dall’associazione arbitri francese, come spiega L’Équipe.

Il portiere dell’Auxerre Paul Nardi, dal canto suo, si è mostrato piuttosto cauto, dichiarando a Ligue 1+: “Se la goal-line technology ha detto che è gol, allora è gol. Personalmente, sono sicuro al 300% che non lo fosse. Sentivo di avere la mano dietro di me. Quando mi sono rialzato, sono stato attento, ma forse i robot sono meglio degli umani“. Poi ha concluso: “È assolutamente impossibile che questo pallone sia entrato!”, ha dichiarato riguardando l’immagine della telecamera del retroporta.