Totti racconta la prima visita alla prostata: “Entra il dottore, aveva un pollice enorme. Lo guardo e gli dico: ‘E tu che vuoi fare con questo arnese?'”

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Francesco Totti ha raccontato a tutti i presenti del teatro “Brancaccio” a Roma, arrivati per la presentazione del suo libro “Oltre”, la sua prima visita alla prostata. E ne è venuto fuori un momento esilarante. “Vado a trovare il figlio di Vito Scala e siccome Vito per me è un fratello maggiore, è stato tutto per me e lo è ancora, abbiamo questo bellissimo rapporto, lui mi dice qualunque cosa davanti a tutti, non si vergogna”, ha esordito l’ex capitano giallorosso, continuando poi per 3 minuti tra le risate dei tantissimi presenti.

“Vito siccome è uno pesante, fa tremila battute. E fa: ‘Controlla Francesco che ha 50 anni e deve fare un controllo alla prostata‘. Lui sa che per questo cose impazzisco, tra controlli, punture, devi stare almeno a due metri di distanza. ‘Allora chiamo l’altro dottore‘, dice. Io me ne vado ma lui mi viene a prendere. Arriva questo, due metri, aveva un pollice enorme“, ha spiegato Totti mostrando il microfono per indicarne metaforicamente le dimensioni. “E io gli ho detto: ‘Che cosa vuoi fare tu, con questo arnese?'”, ha detto Totti con grande ironia.

A quel punto il pubblico ha cominciato a ridere, con Totti che ha proseguito il suo racconto: “Non ti azzardare che ti uccido, non lo conoscevo, ma già lo odiavo, solo il pensiero che lui arrivava da giù, avevo la pelle d’oca“. E poi rivolgendosi alla gente presente: “Vabbè qui tutti avete fatto la visita alla prostata, no? Vabbè, andate a farla che è bellissima…”. L’ex capitano della Roma ha poi proseguito il suo racconto: “Lui prende la crema – continua il racconto di Totti – se la mette in questo metro e mezzo di dito. ‘Non indurire’ mi diceva, ma come non indurisco. Alla fine piano piano entra e mi usciva dalla bocca“, ha spiegato con ironia. “Sono morto. Non mi sono mosso dieci minuti. Poi mi ha messo un po’ di ghiaccio e me ne sono andato, ma camminavo tipo i pinguini“.