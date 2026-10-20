CR7 viene sanzionato per aver lasciato il ritiro della nazionale di Jorge Jesus, ma con una multa risibile e appena 30 giorni di stop: già a novembre potrà essere convocato. L'ex difensore fu trattato molto diversamente

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Una sanzione ridicola per chiudere il caso. Così la Federcalcio del Portogallo ha deciso di non punire veramente Cristiano Ronaldo per la fuga dal ritiro della Nazionale di Jorge Jesus il 30 settembre scorso, alla vigilia del match contro la Danimarca. CR7 infatti è stato formalmente condannato dal Consiglio disciplinare, ma la pena è risibile: appena 255 euro di multa e una sospensione di soli 30 giorni, che scadrà già il prossimo 30 ottobre, visto che 19 giorni Ronaldo li ha già “scontati” dal giorno della sua sospensione cautelare. In altre parole, il ct Jorge Jesus potrà già convocare l’attaccante 41enne per le prossime sfide di Nations League in programma a metà novembre. Ora la patata bollente passa nelle sue mani.

La sanzione nei confronti di Cristiano Ronaldo è appunto ridicola su entrambi i piani. Innanzitutto, quello economico. Una multa da 255 euro per un miliardario è meno di un solletico. Il quotidiano portoghese A Bola ha calcolato che a CR7 basteranno 38,6 secondi di lavoro per guadagnare i soldi necessari a pagare la sanzione, visto l’ingaggio faraonico che gli garantisce l’Al Nassr in Arabia Saudita. L’anno scorso ha firmato un rinnovo fino al 2027 da circa 200 milioni di euro, oltre a vari bonus legati a gol, assist e prestazioni della squadra. La multa rappresenta lo 0,00012% del suo stipendio annuo.

Nel mirino però c’è anche la sospensione di 30 giorni, comminata per aver commesso “l’infrazione disciplinare prevista e sanzionata dal n. 1 dell’articolo 160 del RDFPF”. Ovvero, aver saltato le attività della Nazionale portoghese dall’allenamento del 30 settembre fino alla partita contro la Norvegia del 4 ottobre. Qui infatti entra un gioco un precedente, legato a un ex pilastro del Portogallo: Ricardo Carvalho. Nell’agosto 2011 l’allora difensore del Real Madrid abbandonò il ritiro quando capì che non sarebbe stata titolare nelle partite di qualificazione a Euro 2012. All’epoca la sanzione però fu severissima: inizialmente 24 mesi di stop, poi ridotti a un anno di sospensione dalla Nazionale.

Perché per Carvalho fu scelto il pugno duro e Cristiano Ronaldo invece ha ricevuto un buffetto? All’epoca l’ex difensore era un giocatore importante della Nazionale portoghese ed era ancora all’apice della carriera. Con il Portogallo riuscirà quattro anni dopo a laurearsi campione d’Europa (era il 2016)i. Oggi CR7 è anche teoricamente il capitano del Portogallo, condizione che dovrebbe rappresentare un’aggravante per il suo comportamento. Invece potrebbe essere già nuovamente in campo il 14 novembre proprio contro la Danimarca o il 17 novembre contro il Galles. Sempre che – sospensione a parte – sia il ct Jorge Jesus a decidere di mettere fine alla carriera di Ronaldo in Nazionale.