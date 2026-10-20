Rocchi deve scegliere: o l’AIA o Dazn. La presenza in tv dell’ex designatore è un caso

È ancora un tesserato dell'Associazione italiana arbitri e per partecipare a "Fuoriclasse" ha chiesto e ottenuto il via libera. Ma soltanto domenica per domenica, con il proposito di “rivalutare” complessivamente la questione

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Doveva essere – è già andato in onda nelle ultime due giornate – il “nuovo opinionista per la stagione 2026/2027”, “protagonista fisso” di “Fuoriclasse”, lo show della domenica sera dopo il posticipo. Lo hanno inserito persino nella locandina del programma, accanto a Diletta Leotta. Eppure la presenza dell’ex designatore Gianluca Rocchi negli studi di Dazn è un caso.

Rocchi è stato uno dei migliori arbitri italiani fino al 2020, e poi il capo dei fischietti della Serie A negli ultimi quattro campionati, prima di essere travolto anche immeritatamente dall’inchiesta sui presunti favoritismi, finita in una bolla di sapone senza alcun addebito né penale, né tantomeno sportivo. Rimane, invece, il giudizio negativo sulla sua gestione, ma quella è un’altra storia. Il suo nome evoca ricordi ancora molto freschi, la sua presenza nel salotto televisivo della Serie A non poteva passare inosservata. L’annuncio a sorpresa da parte della pay-tv ha suscitato immediati malumori all’interno della categoria, e anche di quella che fino a ieri è stata la sua squadra. Ma soprattutto ha posto un problema regolamentare: Rocchi per andare a Dazn deve essere autorizzato dall’AIA: e lo è stato solo temporaneamente.

Siamo abituati ai moviolisti in tv, ma quello di Rocchi è un caso senza precedenti. Innanzitutto perché lui non è un ex arbitro qualunque, è stato designatore, e non qualche anno fa ma fino a ieri: è ancora viva l’eco degli episodi controversi che hanno attraversato il suo mandato; tanti tifosi, calciatori, dirigenti non lo sopportano, qualcuno magari invece lo rimpiange. E poi perché a differenza dei vari Cesari, Calvarese, Bergonzi, lo stesso Marelli per rimanere in casa Dazn, giusto per citare i volti più noti, non si tratta di un ex fischietto, che ha lasciato quel mondo: Rocchi è tutt’ora un tesserato AIA, di cui si sente parte e che non ha mai voluto abbandonare. E l’art. 41 del regolamento parla chiarissimo: “Ogni associato individualmente può disporre della propria immagine di arbitro e sfruttarla ai fini commerciali stipulando contratti privatistici, previa autorizzazione scritta del Presidente dell’AIA che ne valuta la compatibilità tra le prestazioni richieste all’associato e l’esercizio indisturbato, imparziale e trasparente della funzione arbitrale. Ciascun associato si obbliga a versare all’AIA un contributo straordinario pari al 10% dei compensi percepiti per attività promo-pubblicitarie, da destinare ad un fondo speciale di solidarietà”.

Al Fatto risulta che il diretto interessato si sia mosso per tempo, coinvolgendo nelle interlocuzioni anche la FederCalcio (l’ormai ex segretario generale Brunelli, lo stesso presidente Malagò), e abbia effettivamente chiesto e ottenuto il via libera dall’AIA dal vecchio reggente e nuovo presidente Massini. Ma soltanto domenica per domenica, con il proposito di “rivalutare” complessivamente la questione. Altro che “protagonista fisso”. Non è difficile immaginare il perché: nell’associazione temono che questa vetrina si trasformi in un pulpito da cui l’ex designatore desideroso di rivalsa, cominci a picconare in diretta tv il nuovo corso, nei cui confronti ci sono ancora resistenze, interne ed esterne. Paura magari infondata ma comunque comprensibile, in un movimento completamente spaccato, attraversato continuamente da faide e veleni. C’è anche un tema di percezione, perché i tifosi fino all’anno scorso erano abituati a vedere un responsabile dell’AIA (spesso lo stesso Rocchi) discutere gli episodi salienti ad Open Var. Al momento quello spazio è stato sopresso (presto dovrebbe tornare con un nuovo format), e c’è il rischio di scambiare la presenza di Rocchi per un suo surrogato. Invece lì rappresenta solo se stesso, se l’AIA dovesse mai mandare qualcuno in tv, non sarebbe certo lui, per ovvie ragioni.

Per Rocchi, l’offerta di Dazn è stata un’opportunità importante, in un momento personale difficile, che lui ha voluto anche legittimamente provare a cogliere. Ma le controindicazioni erano evidenti e andavano valutate in maniera definitiva, per tempo. Il pasticcio è sotto gli occhi di tutti. Se ora la collaborazione venisse improvvisamente interrotta dopo soltanto due domeniche si parlerebbe di censura, nell’universo dei social dove proliferano fake news e teorie di complotto, specie a proposito di calcio, e di arbitri.

Queste due domeniche “in deroga” dovevano servire a fare una prova, e anche a cercare una soluzione che conciliasse le due posizioni. Internamente Rocchi ha offerto ampie garanzie, ed in effetti i suoi interventi fin qui sono stati sempre molto “alti”: ha parlato di filosofia arbitrale, protocolli, persino di doppio tesseramento, svicolando le domande più specifiche da moviolista (compito affidato a Marelli), senza mai alcun tipo di critiche nei confronti di Orsato o dei suoi colleghi. Ma non è bastato a sciogliere le riserve. E del resto, ribaltando la prospettiva, è anche lecito chiedersi quanto abbia senso un’opinionista che non può esprimere completamente la sua opinione, per gli spettatori e per la stessa Dazn: per l’emittente oggi riportare in tv l’ex designatore è stato un colpo giornalistico, ma alla lunga la presenza andrà riempita di contenuti. Molto probabilmente Rocchi dovrà scegliere: o l’AIA o Dazn. Che vuol dire che per continuare a fare il “talent” in tv, dovrà dimettersi dall’associazione.

X: @lVendemiale