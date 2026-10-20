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Ultimo aggiornamento: 15:16

Assurdo a Londra: la polizia dà la caccia a un uomo che ha calciato un pallone da rugby nello stadio del Brentford | Video

di Redazione Sport
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Durante il match contro il Liverpool, il pallone è piovuto improvvisamente dal cielo: poi si è diffuso il video girato dal tetto di un edificio
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La polizia londinese sta dando la caccia a un uomo, colpevole di aver calciato un pallone da rugby da un tetto dentro lo stadio del Brentford, durante la partita di Premier League contro il Liverpool di sabato scorso. È stata proprio la società a denunciare l’ignoto alla polizia.

Durante il match, un pallone da rugby è piovuto a ridosso del terreno di gioco, prima di essere raccolto da un membro dello staff senza che in campo i calciatori si accorgessero di nulla. Poi però è apparso un video diventato presto virale sui social: mostra un uomo in piedi sul tetto di un edificio vicino al Gtech Community Stadium mentre calcia il pallone da rugby verso il campo, tra le risate e le urla dei presenti.

Il Brentford ha dichiarato che “un simile comportamento è pericoloso e potenzialmente molto dannoso“. E ha aggiunto: “La vicenda è stata segnalata alla polizia e il club sta collaborando con le autorità competenti alle indagini, al fine di identificare i responsabili e adottare i provvedimenti del caso, che potrebbero includere un’azione penale“. La nota poi conclude: “La sicurezza di tifosi, personale, giocatori e ufficiali di gara durante le partite è di fondamentale importanza; il club sosterrà ogni iniziativa volta a garantire che vengano presi i dovuti provvedimenti“.

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