Serie A, la Juve crolla e il Milan resta in scia. Lazio prima con l’Inter: risultati, nuova classifica e partite di oggi
La Lazio travolge la Juventus a Torino nel posticipo domenicale della settima giornata di Serie A. La squadra di Gattuso domina e vince 3-0, tornando in testa alla classifica a quota 19 punti insieme all’Inter e a +2 sulla Roma. La Juventus di Spalletti, invece, resta ferma a 11 punti all’ottavo posto. Il Milan invece sale in quarta posizione dopo la vittoria (con brivido finale) contro l’Atalanta. I rossoneri però possono essere superati ancora dal Cagliari, impegnato oggi a Monza. L’altro match in calendario è Parma-Torino.
Serie A – Risultati 7ª giornata
Venerdì 16 ottobre
– Frosinone-Sassuolo 4-2
Sabato 17 ottobre
– Venezia-Napoli 1-0
– Bologna-Inter 1-3
– Roma-Genoa 2-0
Domenica 18 ottobre
– Udinese-Lecce 0-3
– Fiorentina-Como 1-3
– Milan-Atalanta 3-2
– Juventus-Lazio 0-3
La nuova classifica di Serie A
1. Inter – 19 punti (7 partite)
2. Lazio – 19 punti (7)
3. Roma – 17 punti (7)
4. Milan – 15 punti (7)
5. Como – 14 punti (7)
6. Cagliari – 13 punti (6)
7. Frosinone – 13 punti (7)
8. Juventus – 11 punti (7)
9. Napoli – 10 punti (7)
10. Atalanta – 9 punti (7)
11. Lecce – 9 punti (7)
12. Sassuolo – 8 punti (7)
13. Torino – 7 punti (6)
14. Bologna – 5 punti (7)
15. Monza – 4 punti (6)
16. Parma – 4 punti (6)
17. Udinese – 4 punti (7)
18. Genoa – 4 punti (7)
19. Fiorentina – 4 punti (7)
20. Venezia – 3 punti (7)
Prossime partite Serie A
7ª giornata – Partite da giocare oggi
Lunedì 19 ottobre
– Ore 18:30 – Monza-Cagliari
– Ore 20:45 – Parma-Torino
8ª giornata – Calendario
Venerdì 23 ottobre
– Torino-Monza, 20.45
Sabato 24 ottobre
– Cagliari-Bologna, 15
– Como-Sassuolo, 15
– Napoli-Roma, 18
– Lazio-Parma, 20.45
Domenica 25 ottobre
– Inter-Fiorentina, 12.30
– Atalanta-Frosinone, 15
– Genoa-Venezia, 15
– Lecce-Juventus, 18
– Udinese-Milan, 20.45