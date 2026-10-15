“Non so se la gente sa che ti ho allenato. Io ci credevo e ora lo stai dimostrando”: Thierry Henry celebra Doué. La sua risposta commuove anche Beckham

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Désiré Doué è stata la stella più luminosa nel big match di Champions League vinto dal Psg per 4 a 2 contro il Manchester City. Il talento francese ha gelato l’Etihad con una doppia sensazionale giocata racchiusa in 100 secondi: prima il gol che ha sbloccato la gara, poi lo splendido assist per Dembelé. Se i parigini si sono subito trovati avanti 2 a 0, gran parte del merito è stato proprio di Doué. Che nel post-partita è stato celebrato da Thierry Henry nel corso della nota trasmissione UCL Today su CBS Sports Golazo.

L’ex calciatore francese ha esordito così: “”Devo dire qualcosa, non so se la gente sa che ti ho allenato“. Il riferimento di Herny è al periodo in cui è stato ct della Francia Under 21 e poi ha guidato la Nazionale olimpica alla conquista dell’argento ai Giochi di Parigi 2024. Doué faceva parte di quella squadra. Henry però spiega: “Devo dire che il Désiré Doué che ho visto due anni fa e ora è completamente diverso. Il modo in cui sei, il tuo comportamento, il modo in cui affronti il gioco specialmente quando vuoi essere Désiré Doué e non qualcun altro”.

La serie di complimenti di Herny si conclude così: “Sei inarrestabile, io ci credevo e ora lo stai dimostrando“. Parole che ovviamente hanno scosso Doué, visibilmente felice: “Grazie coach, sì lavoro ogni giorno e penso di avere molte qualità, devo mostrarle in ogni partita ed essere costante nel mio calcio”. Nell’incipit di questa risposta c’è chi ha notato qualcosa di particolare: David Beckham. “Thank you coach the ultimate respect”, ha commentato l’ex calciatore inglese che vive negli Usa ed è stato spesso ospite della trasmissione. Quel “grazie coach” pronunciato da Doué lo ha evidentemente commosso, perché ci ha visto un segno di grande rispetto. E lo stesso Doué ha poi commentato il video sui social con un eloquente “Coach” seguito da un cuore.