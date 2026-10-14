Elton John sbotta contro Alessio Dionisi: “Sono davvero dispiaciuto per i tifosi costretti ad assistere a tutto questo”

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Chi l’avrebbe mai detto che un giorno le strade di Elton John e Alessio Dionisi si sarebbero incrociate. È successo pochi giorni fa, dopo l’ennesima brutta sconfitta del Watford, quest’anno allenato proprio dal tecnico italiano. A Vicarage Road il Burnley si è imposto con un netto 4 a 0, che ha fatto sbottare il Sir della musica inglese e mondiale, storico sostenitore degli Hornets: “Da tifoso del Watford di lunga data, sono molto amareggiato e deluso dal declino delle ultime settimane – ha scritto Elton John sui social – Sono davvero dispiaciuto per i tifosi costretti ad assistere a tutto questo”. Un attacco pesante, tanto che lo stesso cantautore ha poi deciso di cancellare il post. Restano però i problemi per il Watford di Dionisi, che ieri sera ha perso di nuovo e male: 5 a 1 contro il Cardiff.

Dopo questa sconfitta, il Watford è terz’ultimo nella classifica di Championship, in zona retrocessione. La squadra di proprietà della famiglia Pozzo quest’estate ha scelto di puntare su Dionisi, nonostante le ultime difficili esperienze con Palermo ed Empoli. Il tecnico può contare su una buona squadra, in cui spicca l’italiano Edoardo Bove, ma il livello della Serie B inglese è molto alto. Dopo 10 giornate, Dionisi sembra non aver trovato ancora una quadra: viene da quattro sconfitte consecutive e le ultime due partite sono state le peggiori.

Una situazione che appunto preoccupa Elton John, che a Vicarage Road è un’autorità: è stato anche in due occasioni proprietario del club, conquistando promozioni storiche, compreso il ritorno in Premier League nel 1999. Al cantautore 79enne è anche intitolata una tribuna e nel 2024 ha raccontato la sua sfrenata passione nel libro “Watford Forever”. Ora Elton John ha deciso di dare voce a un malumore diffuso tra i tifosi, che sognano il ritorno nella massima serie: il Watford ha giocato per l’ultima volta la Premier nel 2022. Di mezzo però ci è finito anche Dionisi, che aveva e ha già abbastanza problemi.