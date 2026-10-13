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La Roma non si deve “snaturare” contro il Real Madrid. Non lo fa nemmeno lui stesso, Gian Piero Gasperini, alla vigilia del match di Champions League contro il grande ex della panchina giallorossa, José Mourinho. In conferenza stampa il Gasp si lascia sfuggire una battuta: “Se potessi rubare qualcosa a Mourinho come allenatore? L’empatia con la quale riesce a convincere le proprietà a farsi comprare campioni incredibili“, dice l’allenatore ridendo. Una frase che comunque accende l’attesa per la grande sfida dell’Olimpico.

Gasperini sa che Mourinho a Roma è quasi intoccabile: “C’è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi, merita tutto il riconoscimento che la gente gli tributerà, queste sono cose che ognuno sente e non si possono fermare”. Il tecnico sembra però manifestare un leggero fastidio per tutto questo clamore attorno a Mou: “Poi quando inizia la partita si lasciano perdere tutti i sentimenti, la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra”, specifica.

Gasperini rifugge anche dal confronto tra la sua Roma e quella del portoghese: “Quella di José era una squadra con una nuova proprietà e c’era grande entusiasmo. La mia però è una squadra che sta crescendo e che è molto tosta. Noi siamo andati in Champions e questo a volte viene dimenticato. I trofei sono importanti, ma questa competizione dà risorse economiche per migliorarsi sempre di più”. Un chiaro riferimento alla Conference League vinta da Mou, proprio nella frase che anticipa la battuta di cui sopra, che si è subito presa le prime pagine di tutti i siti sportivi.

L’attenzione di Gasperini vuole essere tutta concentrata sul campo, più che sulle panchine: “Conosciamo il valore del Real Madrid, ma non è la prima squadra di valore che incontriamo, ci sarà un’attenzione in più ma non credo che la Roma debba snaturare le sue caratteristiche”. Poi l’analisi sulle difficoltà che stanno incontrando i Blancos in questa prima parte di stagione sotto la guida di Mou: “Forse ha bisogno di qualche partita in più di rodaggio però è una squadra che ha grandissime risorse. Nel tempo potrà sicuramente crescere, ma rimane una squadra pericolosissima in grado di vincere qualsiasi partita“. Insomma, una squadra piena di campioni. Ma al Real ci sono sempre stati, a prescindere da Mourinho.