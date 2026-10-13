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Ultimo aggiornamento: 17:27

Processo ultras, Luca Lucci condannato a 8 anni in appello. Confermata l’associazione a delinquere, non il tentato omicidio

di Redazione Sport
L'ex capo della curva del Milan in secondo grado è stato assolto dall'accusa di essere il mandante della tentata uccisione di Enzo Anghinelli nel 2019
Processo ultras, Luca Lucci condannato a 8 anni in appello. Confermata l’associazione a delinquere, non il tentato omicidio
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Luca Lucci è stato condannato a otto anni di reclusione dalla Corte d’Appello di Milano. L’ex capo ultras del Milan, a processo con altre otto persone, era stato condannato in primo grado a dieci anni di carcere; in secondo grado ha deciso di patteggiare. In particolare, dal concordato emerge la colpevolezza del soggetto per quanto riguarda il reato di associazione a delinquere (oltre ad altre condanne definitive sopraggiunte nel tempo), mentre Lucci viene assolto dall’accusa dei tentato omicidio dell’ultras Enzo Anghinelli del 2019.

Molto probabilmente è stato determinante l’ultimo verbale depositato in cancelleria nel quale Daniele Cataldo, ex vice del capo della curva del Milan, ha confessato il proprio ruolo nella tentata uccisione di Anghinelli: ha sostenuto di aver agito senza mandato di Lucci e di aver agito con un altro uomo, morto nel frattempo, e di cui conosceva solo il soprannome. Anghinelli rimase gravemente ferito dopo un agguato in via Cadore, zona Porta Romana. L’ultras rossonero, che era a bordo della sua auto fermo al semaforo, fu affiancato da uno scooter con a bordo due persone (uno dei due sarebbe stato Cataldo) che spararono diversi colpi, due dei quali lo colpirono ad uno zigomo: si salvò miracolosamente, dopo il ricovero in ospedale.

“L’assoluzione dal tentato omicidio è una cosa dovuta, ci è voluto un po’ più del previsto, ma l’abbiamo ottenuta e possiamo dirci soddisfatti”, ha detto l’avvocato Jacopo Cappetta, legale difensore di Lucci, dopo la sentenza. Questo processo rappresenta il filone principale per Lucci della maxi inchiesta soprannominata “doppia curva“, che nel settembre 2024 portò all’arresto dei capi (e di alcuni solidali) delle curve di Milan e Inter. L’altra linea di indagine riguarda invece l’accusa di narcotraffico sempre a carico di Lucci, che ha portato lo scorso aprile a una condanna in primo grado (con rito abbreviato) a 18 anni e 8 mesi di reclusione: secondo il giudice di primo grado, l’ex capo ultras tra il giugno del 2020 e il marzo del 2021 avrebbe movimentato tre tonnellate di hashish, 255 chili di marijuana e 53 chili di cocaina.

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