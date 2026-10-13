Choc Gulacsi: il portiere del Villarreal rapinato insieme alla famiglia prima della partita contro il Napoli. Out in Champions

A confermare la notizia è stato lo stesso club spagnolo, che ha fatto sapere come il furto sia avvenuto nelle prime ore della mattina di martedì a Valencia

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Paura per Peter Gulacsi, portiere del Villarreal, vittima di una rapina a mano armata nella propria abitazione mentre si trovava in casa con la famiglia. Il calciatore non è a disposizione per la partita di Champions League contro il Napoli di questa sera allo stadio La Cerámica, a causa del forte shock subito dopo l’accaduto. A confermare la notizia è stato lo stesso club spagnolo, che ha fatto sapere come il furto sia avvenuto nelle prime ore della mattina di martedì. Fortunatamente, nessuno dei familiari del portiere è rimasto ferito, ma la paura per quanto accaduto è stata tale da impedirgli di scendere in campo nel delicato appuntamento europeo.

L’episodio si è verificato nella zona residenziale di Monasterios, a Puçol, nella provincia di Valencia. Gulacsi si trovava nella propria abitazione insieme alla moglie e ai due figli piccoli quando è avvenuta l’irruzione armata. Le autorità sono state informate immediatamente e hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità dei responsabili o sugli eventuali oggetti sottratti.

Il trauma psicologico seguito alla rapina ha spinto il Villarreal a rinunciare al proprio portiere per la sfida contro il Napoli. Al suo posto in campo il brasiliano Luiz Júnior. Quello che ha coinvolto Gulacsi non è un episodio isolato. Negli ultimi anni, diversi calciatori che militano o hanno militato nel calcio spagnolo sono stati vittime di furti e tentate rapine nelle proprie abitazioni. Nel febbraio 2024, per esempio, l’allora centrocampista del Villarreal Étienne Capoue aveva subito un tentativo di furto nella propria casa mentre cenava con la famiglia. Episodi analoghi avevano riguardato anche altri giocatori, tra cui alcuni ex calciatori del Valencia. Per Gulacsi e i suoi familiari, la priorità resta ora superare lo spavento e lasciarsi alle spalle una notte di grande paura. Sul caso sono in corso le indagini delle autorità competenti.