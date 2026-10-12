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Tensione tra gli allenatori di Cagliari e Juventus al termine della partita tra le due squadre valida per la sesta giornata di Serie A e conclusasi con il punteggio di 1-1. Al triplice fischio, nel momento in cui generalmente i mister delle squadre si stringono cordialmente la mano, Luciano Spalletti e Fabio Pisacane hanno avuto uno scontro verbale che ha rischiato di degenerare in una rissa. La lite sarebbe scaturita da una frase sarcastica dell’allenatore della Juventus che, nel complimentarsi con l’avversario, ha riconosciuto ai giocatori del Cagliari il merito di essere “bravi anche a perdere tempo“. È seguito un botta e risposta: “Ma cosa fai?”, “No, tu cosa fai?” nel momento in cui la stretta di mano tra i due che diventava un po’ troppo lunga e intensa. Gli animi si sono scaldato e Spalletti è arrivato a dire “Ti do uno schiaffo“. Fortunatamente, è intervenuto in quel momento il vice di Pisacane che, aiutato dal resto dello staff e da alcuni giocatori, è riuscito a separare i due allenatori.

Sono arrivati in seguito due cartellini rossi per entrambi i mister. Nel post partita, ai microfoni di Dazn, l’allenatore della Juventus ha ridimensionato l’accaduto: “Gli ho detto che son bravi, giocano bene e che sanno anche perdere tempo. E lui mi ha detto ‘che vuol dire che perdiamo tempo, quale tempo?’. Poi ci hanno portati via, ma tutto normale”. Più polemico l’allenatore del Cagliari: “Poteva finire tutto con un abbraccio, dispiace. Penso che già ieri Spalletti abbia dato la sensazione di essere preoccupato e questo ci rende giustizia. Se succede che alla sesta giornata la Juve è preoccupata che non può vincere a Cagliari, questo ci deve rendere orgogliosi“. I tecnici di Juve e Cagliari salteranno, dunque, a meno di interventi della giustizia sportiva a seguito di ricorsi delle società, rispettivamente le partite contro la Lazio in casa e contro il Monza in trasferta.