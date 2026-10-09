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Ultimo aggiornamento: 15:38

“Ero molto infuriato, vero. Al Napoli rimprovero una cosa”. Allegri conferma la sfuriata a Firenze e avverte: “Così vinceremo poche partite”

di Redazione Sport
Il tecnico dei partenopei ha anche parlato di infortunati e recuperati: "C'è McTominay, ma perdiamo Vergara e Favasuli per un po'. Hojlund e De Bruyne? Bene in nazionale"
“Ero molto infuriato, vero. Al Napoli rimprovero una cosa”. Allegri conferma la sfuriata a Firenze e avverte: “Così vinceremo poche partite”
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“Abbiamo bisogno di far punti, solo se faremo risultato allora questa lunga sosta sarà stata positiva“. È un Massimiliano Allegri più cinico e pragmatico del solito quello visto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra il suo Napoli e il Frosinone, in programma domani sera – sabato 10 ottobre – alle 20:45 e valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. Sarà un weekend particolare, considerando che è il primo dopo la novità della lunga sosta per le nazionali, che ferma il campionato per due settimane anziché per una.

Nell’ultima partita prima della sosta il Napoli ha pareggiato 1-1 a Firenze, contro la Fiorentina. Al vantaggio di Gilmour aveva risposto Jimenez, con Allegri che nel corso della conferenza stampa pre Frosinone ha confermato la sfuriata avuta con la squadra: “Ero molto infuriato, vero. Alla squadra rimprovero una cosa: a volte non capire il momento della partita, dobbiamo assolutamente migliorare altrimenti vinceremo poche partite. E noi dobbiamo essere bravi a fare un filotto di vittorie. Poi vogliamo passare il girone di Champions, ma dobbiamo fare una partita alla volta“, ha spiegato il tecnico toscano.

Poi il punto sugli infortunati: torna Scott McTominay, ma Allegri perde i due giovani Vergara e Favasuli per diverso tempo: “McTominay è convocato, ha almeno 2030 minuti nelle gambe. Nell’arco della stagione ci sono gli infortuni, abbiamo perso Vergara e Favasuli, ma Olivera entro 4-5 giorni massimo una settimana dovrebbe essere recuperato. Anguissa sta recuperando. In difesa rientra Marianucci, Beukema sta bene, Badiashile è cresciuto molto, c’è Marin, su quello non sono per nulla preoccupato”.

“Il Frosinone corre, sta facendo bene ma noi domani dobbiamo portare a casa la vittoria per preparare bene la partita in Champions. Inizia un mese importante, con tante partite. Non ci devono essere alibi, la squadra deve andare in campo sapendo dell’importanza della partita che va affrontata con umiltà e rispetto“, ha proseguito poi il tecnico toscano nel corso della conferenza stampa. “Ho trovato i ragazzi come li ho lasciati. Hojlund non stava facendo male da noi. De Bruyne ha fatto delle belle partite e anche in nazionale ha fatto gol. Sono contento quando in Nazionale fanno bene. Oggi dovranno riposare ma domani sera saremo pronti anche perché ci sono i cambi e ci sono note positive per fare risultato domani”, ha concluso Allegri.

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