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Nations League: ci siamo divertiti (parere personale, ovvio). Un’abbuffata di partite con 54 nazionali europee in campo, in diversi casi superiori per contenuti tecnici a quelle viste al mondiale: il calcio del vecchio continente, con le eccezioni di Brasile e Argentina, resta il migliore. Vediamo come è andata, con esclusa l’Italia di cui abbiamo parlato in lungo e largo.

SPAGNA E PORTOGALLO

La penisola iberica, definita una “zattera di pietra” in un’opera magistrale dello scrittore José Saramago, Nobel della letteratura nel 1998, ha dominato la scena. La Spagna, quattro successi su quattro (3-2 a Wembley contro l’Inghilterra, 4-1 e 2-1 contro la Croazia, 3-1 contro la Repubblica Ceca) è arrivata a quota 42 partite senza sconfitte, mostrando tutta la profondità della sua rosa di enorme qualità. Rispetto al mondiale, ha brillato la classe di Lamine Yamal, tre gol in quattro match, mentre Mikel Merino ha ribadito di essere davvero l’uomo in più. Il giocatore dell’Arsenal parte dalla panchina, entra e diventa decisivo, come nel caso della doppietta contro la Croazia. La seconda rete, in particolare, è stata un capolavoro. La Spagna, in sintesi, ha ribadito la legittimità del titolo mondiale conquistato in estate.

Anche il Portogallo, affidato al santone Jorge Jesus, ha centrato l’en plein, nonostante il tormentone–Ronaldo. La verità è che nelle tre partite in cui CR7 è mancato, tra scelta tecnica (andata contro la Norvegia) e fuga dal ritiro (contro Danimarca e ritorno contro Haaland&fratelli), la Seleçao ha giocato finalmente in undici: Jesus ha potuto impostare un calcio di pressing e attacco. Ramos ha realizzato tre reti di fila e torna a Milano rigenerato, Vitinha è stato da applausi. Bene anche Joao Felix, Cancelo e Nuno Mendes, mentre non ha convinto, in alcune situazioni, la fase difensiva, tra copertura debole del centrocampo ed errori di reparto. Il problema, per Jesus, è che Ronaldo non vuole mollare la nazionale.

INGHILTERRA

Ha perso contro la Spagna dopo aver sprecato la chance del 3-1 con il rigore mancato da Kane, ha poi vinto 7-0 in Croazia e rifilato cinque gol in due match ai cechi. Kane, eguagliato il record delle 125 presenze in nazionale stabilito dall’ex portiere Peter Shilton, ha raggiunto quota 91 gol con i Tre Leoni. L’Inghilterra, terza al mondiale, ha mostrato un Bellingham straripante, la forza degli esterni Saka e Gordon, la consistenza di Anderson e la rinascita di Alexander-Arnold.

FRANCIA

Nel segno di Zidane, abbiamo ammirato una Francia più spettacolare, nonostante l’assenza per infortunio di Mbappé. Solo l’Italia, nota di merito, è riuscita a rallentare la corsa dei Blues. Olise è stato la star indiscussa, benissimo anche il romanista Koné, il milanista Maignan, il comasco Da Cunha e il talentuoso Doué.

GERMANIA

Cinque punti, figli di una vittoria, due pari e una sconfitta (storica, in casa contro la Grecia). La partenza di Klopp è stata in salita. Il lavoro per riportare i tedeschi al top può rivelarsi più complicato del previsto: come sempre, buona parte dei successi degli allenatori, anche di quelli migliori, passa per il materiale umano a disposizione.

OLANDA

Due vittorie contro la Serbia, i pareggi in trasferta contro Germania e Grecia. Xavi è scattato meglio ai blocchi rispetto a Klopp, ma in generale gli olandesi offrono in questo momento un maggior numero di talenti. Servirà in ogni caso tempo per metabolizzare il calcio del nuovo corso, profondamente diverso da quello di Ronald Koeman.

BELGIO

Spettacolare contro Italia, bene contro la Turchia, nella norma delle cose le due sconfitte contro la Francia. A Parigi, la squadra di Van Bommell è stata avanti fino al 77’, poi è crollata. Questa finestra di Nations ha rigenerato De Bruyne: una buona notizia per il Napoli, ma anche uno spunto di riflessione per Max Allegri sull’utilizzo del fuoriclasse belga.

SVIZZERA

Quattro successi su quattro in Lega B: il gruppo di Yakin merita la promozione in A e conferma le buone cose viste al mondiale.

SORPRESE e DELUSIONI

Ottima la Grecia, con una nuova generazione di giocatori interessanti: epico l’1-0 in Germania, firmato da Kourbelis. Bene, in Lega B, la Svezia, trascinata da Gyokeres (4 gol).

L’umiliazione in casa (0-7) contro la Germania è stato un colpo durissimo per la Croazia, costretta ad affrontare una politica di rinnovamento dopo gli splendori dell’ultimo decennio. Male la Norvegia: tre ko, un notevole passo indietro rispetto al mondiale. Malissimo la Turchia: quattro sconfitte di fila che hanno provocato l’esonero imminente di Montella. A picco anche Serbia e Repubblica Ceca: zero punti, come i turchi.