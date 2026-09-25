La follia dell’israeliano Abu Farchi: segna, stacca la bandierina e viene espulso. Il ct: “Se la alzi come fosse un fucile, è giusto”

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Ammonito al 52esimo, gol al 55esimo ed espulsione per doppia ammonizione dopo un’esultanza molto discussa. È quanto accaduto all’israeliano Sayed Abu Farchi, attaccante dei Colorado Rapids in Mls, durante la sfida di Nations League tra Austria e Israele, valida per la prima giornata di Nations League. Ma perché se ne parla tanto? A far discutere è infatti il modo di festeggiare del calciatore israeliano dopo la rete dell’1-1. Abu Farchi ha infatti staccato la bandierina dalla postazione originale, l’ha impugnata, si è inginocchiato e ha poi mimato un gesto. C’è chi subito ha fatto riferimento a un fucile e a uno sparo, chi a una stecca da biliardo e un tiro in buca.

Dell’espulsione ha parlato anche il commissario tecnico d’Israele Ben Shimon: “Capisco perfettamente l’espulsione. Se alzi la bandierina come se fosse un fucile, ricevi un cartellino giallo, questa è la regola. Può succedere. Abu Farhi è un ragazzo giovane, imparerà. Dà sempre il 100%“. Sui social si è subito scatenato il dibattito, tra chi sposta il focus sul fatto che Israele continui liberamente a giocare partite ufficiali e chi lo accusa di istigazione alla violenza per aver “mimato uno sparo”. Di sicuro l’idea di Abu Farchi non è stata delle più geniali, soprattutto considerando il particolare momento storico e il livello di attenzione e di discussione che circonda Israele e le sue rappresentative sportive. Un gesto interpretabile come la simulazione di uno sparo, in un contesto già così delicato, era inevitabilmente destinato a suscitare polemiche.

Al di là delle intenzioni del calciatore, non ancora chiarite, comunque l’espulsione da regolamento è corretta. La Regola 17 (relativa al calcio d’angolo) spiega in maniera chiara come l’asta della bandierina non debba essere spostata. Non è una regola scritta per le esultanze, ma scippare l’asta dal terreno e usarla come oggetto – che sia per mimare una stecca da biliardo o un fucile – rientra facilmente nella condotta antisportiva o nell’esultanza eccessiva/provocatoria.