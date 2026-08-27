L'attaccante non sarà convocato per la sfida di campionato contro il Venezia: su di lui Aston Villa e Galatasaray. Sono ore decisive per scoprire quale sarà la sua prossima destinazione

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“Leao è un ottimo giocatore. Con la giusta mentalità può giocare in tutte le squadre del mondo“. Ha esordito così l’allenatore del Milan Ruben Amorim, rispondendo così a una domanda sul futuro di Rafael Leao alla vigilia della partita di campionato con il Venezia, in programma venerdì 28 agosto alle ore 20:45 a San Siro. L’allenatore rossonero ha aggiunto: “Bisogna però avere la giusta mentalità e, a volte, nel calcio arriva un momento in cui conviene andare altrove. Oggi siamo in questa situazione“, ha spiegato Amorim, che ha poi annunciato: “Leao si è allenato una sola volta e non è in condizione per essere della partita, quindi non ci sarà. Io sceglierò la squadra migliore, mentre per il mercato dobbiamo aspettare ancora 5 giorni per la fine”.

Il tecnico portoghese ha successivamente sviato, provando a portare la conferenza stampa su altri temi: “Non abbiamo ancora parlato del Venezia, nessuno mi ha chiesto di Stroppa e di come gioca. Il mio focus è sulla partita di domani, magari potremmo parlare di quello“, ha spiegato Amorim che ha poi voluto chiudere con una ‘promessa‘ ai giornalisti: “Possiamo occuparcene dopo la fine del mercato. È difficile parlare di situazioni individuali. Vi prometto che nella prossima conferenza stampa risponderò a tutte le domande sul mercato“.

L’attenzione in casa Milan però in questi giorni è tutta su Rafael Leao, che è ormai vicinissimo all’addio. Andrà o all’Aston Villa o al Galatasaray. È un testa a testa che nelle ultime ore è diventato sempre più serrato e che vede continui sorpassi e controsorpassi. Nel pomeriggio di mercoledì infatti il Galatasaray aveva trovato un accordo di massima con il Milan per 45 milioni, offrendone 12 (compresi i bonus) al calciatore, che però per andare in Turchia ne vorrebbe 15. Nel frattempo l’Aston Villa non ha mollato, ha rilanciato alzando la proposta al Milan (sfiorando i 50 milioni chiesti dai rossoneri, 8 di prestito e 42 di obbligo di riscatto) e offrendo 7 milioni netti al calciatore. La decisione spetta adesso a Leao, con gli agenti che nel frattempo continuano a trattare con entrambe le squadre. I soldi della Turchia o il fascino della Premier League: una scelta su cui il portoghese sta riflettendo. Una cosa è certa: dopo sette stagioni lascerà il Milan.