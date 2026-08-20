Si parte con la sfida tra Vicenza e Catanzaro. I rosanero di Inzaghi non possono più sbagliare, ma Pisa, Cremonese e Verona sono attrezzate per l'immediato ritorno in Serie A | Squadre partecipanti, probabili formazioni e dove vedere

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Il blasone di Palermo e Sampdoria, la voglia di riscatto di Cremonese, Pisa e Verona retrocesse nell’ultima Serie A, l’ambizioso Modena e un Padova voglioso di provare a fare qualcosa di grande. Il campionato di Serie B – quest’anno più che mai – è livellatissimo verso l’alto, con diverse squadre che vogliono provare a fare il salto di qualità. Si comincia venerdì 21 agosto, quando alle 20:30 scenderanno in campo Vicenza e Catanzaro: una neopromossa (ma con una base solidissima) e la favola calabrese, che nella passata stagione sfiorò la promozione in Serie A arrendendosi solo al Monza in finale, provandoci fino all’ultimo secondo.

Non ci sarà più Alberto Aquilani in panchina, ma Giorgio Gorgone. Non ci saranno più i giovanissimi Liberali e Favasuli, ma Pafundi, Mosti e il solito Iemmello per dirne tre: il Catanzaro vuole stupire anche quest’anno. Ci sono però squadre decisamente più attrezzate sulla carta. E non si può non partire dal Palermo, che ha mantenuto un’ottima base dello scorso anno (la riconferma di Pohjanpalo su tutte), ha ridato fiducia a Filippo Inzaghi (che di campionati di Serie B ne ha già vinti due) e ha inserito in organico gente che ha poco a che fare con la Serie B come Strefezza, Hernani, Estevez, Barba, Cassandro, Vavassori. Quest’anno più che mai i siciliani sono i favoriti assoluti.

Non rimarranno a guardare però le tre retrocesse: Pisa, Verona e Cremonese. Partendo dal Pisa, un segnale importante è arrivato in panchina: l’allenatore scelto è Paolo Bianco, che nell’ultima B ha vinto i playoff con il Monza. A centrocampo il mercato ha portato un regista di categoria come l’ex Juve Stabia Leone, poi anche Marras dal Mantova e l’ex Bari Rao per gli esterni. Ed è in arrivo anche Andrea Petagna in attacco.

Il Verona è ripartito con Baroni in panchina e ha tenuto una buona ossatura dalla Serie A: Sarr, Livramento, Bernede, Edmundsson per dirne qualcuno. In più sono arrivati calciatori importanti come Leali in porta, Korac in difesa, Mulattieri in attacco, oltre a un esterno di gamba come Compagnon dal Venezia. La Cremonese, invece, ha confermato anche in B un tecnico esperto come Marco Giampaolo e ha in rosa gente del calibro di Bonazzoli, Vandeputte, Collocolo, Luperto. Non gli ultimi arrivati. Queste le principali indiziate per la promozione in Serie A, ma in B è veramente complicato fare griglie affidabili e le sorprese sono sempre più di una. Un segnale è già arrivato dalla Coppa Italia, dove il Mantova ha eliminato la Lazio e il Palermo ha eliminato il Lecce. Di seguito le squadre partecipanti, le probabili formazioni, il programma della prima giornata e dove poter vedere il campionato in tv e streaming.