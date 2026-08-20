Il manto erboso è stato prima rovinato da un fungo e poi distrutto da temperature senza precedenti: dovrà essere sostituito. Intanto la squadra di Parigi debutterà in Ligue 1 a Rennes

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Prima è arrivato un fungo, poi le ripetute ondate di caldo estremo hanno devastato il manto erboso. Il campo del Parco dei Principi, casa del Paris Saint Germain, è talmente rovinato da non poter ospitare una partita di calcio. Il Psg quindi è costretto a giocare in trasferta la prima partita di campionato: il debutto stagionale in Ligue 1 si disputerà a Rennes. Così ha deciso lega calcio francese (LFP), che ha ordinato l’inversione di campo, prevista dal regolamento quando la squadra di casa non è in grado di ospitare il match.

È una situazione senza precedenti, come d’altronde il caldo che si è abbattuto su Parigi nel corso di questa estate, a più ondate. Solitamente, i giardinieri del Parco dei Principi durante i mesi estivi lasciano volutamente che l’erba si deteriori, per far sì che diventi più resistente nel corso della stagione, quando viene messa a dura prova dai tanti impegni del Psg. Questa volta però la crisi climatica ha prodotto un effetto inaspettato: il manto si è distrutto in maniera irreparabile. Dovrà essere sostituito.

Il Psg sabato ha allertato la lega calcio, che martedì ha effettuato un’ispezione dal responso chiaro: il campo “non consente di garantire la sicurezza dei giocatori”. Al Parco dei Principi non si gioca, ma non si può giocare nemmeno allo stadio Jean Bouin, casa del Paris FC: anche lì il caldo ha fatto danni e si sta lavorando per rendere il terreno di gioco praticabile in vista della seconda giornata, quando il Paris ospiterà il Nizza.

Rinviare la partita era un’altra opzione possibile, ma avrebbe finito per intasare fin da subito un calendario che per il Psg è già congestionato. Data la mancanza di alternative, il campionato francese ha optato per l’unica altra soluzione disponibile: giocare domenica 23 agosto alle 20.45 al Roazhon Park di Rennes. Che potrebbe giocare in casa anche la gara di ritorno del 6 marzo 2027: il regolamento infatti prevede che l’inversione “non avrà alcuna conseguenza sul resto del calendario”. Una decisione finale verrà presa però più avanti.