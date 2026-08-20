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La scena era già stata brutta di per sé. La tradizionale amichevole precampionato della Juventus – “giocata” lunedì – è stata interrotta dopo poco più di 45 minuti per l’invasione dei tifosi sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium. Una manifestazione d’affetto trasformatasi in un pasticcio, perché ha impedito al tecnico Luciano Spalletti di provare diversi giocatori. Non solo, la vera beffa è un altra: durante l’invasione si è infortunato Federico Gatti. Il centrale bianconero ha preso una botta alla caviglia che oggi ancora gli ha impedito di allenarsi con il resto del gruppo: al momento è in forte dubbio la sua presenza alla prima di campionato contro il Frosinone, in programma domenica 23 aprile.

Le immagini del tifoso che ha travolto Gatti durante l’invasione di campo sono subito diventate virali. Si vedeva il ragazzo correre verso il calciatore – che era di spalle rispetto alla tribuna – e scivolare poco prima, trasformando la sua testimonianza di affetto in un tackle durissimo che ha fatto cadere Gatti rovinosamente a terra. All’inizio si pensava che non fosse nulla di grave, ma la contusione alla caviglia ancora impedisce al difensore di correre regolarmente.

Un episodio grave. Anche perché, scrive la Gazzetta, l’invasione ha perfino provocato dei danni all’Allianz Stadium che andranno sistemati prima della partita casalinga contro il Parma. L’amichevole in famiglia tra la Juve di Spalletti e la Next Gen – con la presenza anche di John Elkann – andava gestita diversamente, sicuramente meglio. L’invasione sarebbe dovuta avvenire sul finale, non così presto. Alla fine è costata anche un infortunio. Fortunatamente per Spalletti, però, il reparto difensivo non è in emergenza.

Il video del tackle del tifoso su Federico Gatti