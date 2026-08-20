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La Serie A riparte e, insieme al campionato, torna il conto salato per chi vuole seguire da casa tutte le partite della propria squadra. Anche nella stagione 2026/27 il calcio in tv resta spezzettato tra più piattaforme e la spesa cambia parecchio a seconda delle competizioni e della formula scelta: mensile, annuale o con vincolo.

Per vedere tutte le dieci partite di ogni giornata di Serie A serve DAZN Full. Il listino attuale prevede 46,99 euro al mese, cioè 563,88 euro su dodici mesi, oppure 379 euro con pagamento annuale anticipato. C’è anche l’annuale in 12 rate da 36,99 euro al mese, per un totale di 443,88 euro. Chi accetta limitazioni può spendere meno: DAZN Goal costa 19,99 euro al mese o 129 euro l’anno, ma trasmette solo tre gare di Serie A per turno; Full Mobile costa 19,99 euro al mese e consente di vedere l’intera offerta soltanto su smartphone.

Il conto cresce per chi vuole aggiungere le coppe. Sky trasmette 185 delle 203 partite della ChampionsLeague 2026/27, oltre a tutta l’Europa League e la Conference. Per i nuovi clienti l’offerta Sky TV + Sky Sport è proposta a 24,99 euro al mese per 18 mesi, con 19 euro di attivazione. In alternativa c’è NOW, la piattaforma streaming di Sky: il Pass Sport costa 29,99 euro al mese senza vincoli oppure 19,99 euro al mese per 12 mesi per i nuovi clienti. Per vedere tutta la Champions, però, serve anche Prime Video: le altre 18 partite sono in esclusiva sulla piattaforma, inclusa nell’abbonamento Prime da 4,99 euro al mese o 49,90 euro l’anno.

Facendo i conti, la combinazione più conveniente per vedere tutta la Serie A e tutta la Champions arriva così a circa 669 euro per una stagione. Scegliendo invece le formule mensili senza vincoli, il totale sale fino a circa 984 euro in dodici mesi. Sono cifre che spiegano perché, al di là delle singole promozioni, seguire tutto il grande calcio continui a essere un salasso. Secondo l’analisi di Facile.it, le tariffe mensili sarebbero aumentate del 9,5% rispetto alla stagione precedente, mentre le soluzioni annuali avrebbero registrato un calo del 6%. Sono dati però difficili da verificare in modo indipendente sulla base dei soli listini pubblici, perché promozioni, vincoli e combinazioni cambiano nel tempo. Resta comunque una tendenza ormai consolidata negli ultimi anni: i prezzi del calcio in tv, soprattutto per chi sceglie formule mensili e maggiore flessibilità, hanno continuato a muoversi verso l’alto.

Il confronto con l’estero offre almeno una parziale consolazione. Per seguire campionato e coppe europee, in Spagna la spesa annuale sfiora i 1.400 euro, mentre in Inghilterra supera di poco i 900 euro e in Germania arriva a 864. Più conveniente la Francia, con circa 600 euro l’anno. Un paragone da leggere con cautela, perché diritti e pacchetti non sono perfettamente sovrapponibili, ma che conferma come il problema non sia soltanto italiano: il calcio in tv è diventato sempre più costoso.