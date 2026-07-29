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Ultimo aggiornamento: 18:27

Paura per Laporta: il presidente del Barcellona operato per un’aritmia cardiaca. “Doveva partire per l’Inghilterra con il club”

di Redazione Sport
Il patron blaugrana ha poi rassicurato tutti: "È andato tutto bene! Il mio cuore è tornato a battere regolarmente!". L'intervento è perfettamente riuscito, ma è ancora ricoverato in ospedale
Paura per Laporta: il presidente del Barcellona operato per un’aritmia cardiaca. “Doveva partire per l’Inghilterra con il club”
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Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha annunciato di essersi sottoposto martedì pomeriggio a un intervento per risolvere un’aritmia cardiaca. Il presidente del Barcellona ha rassicurato tutti sulle sue condizioni, spiegando che l’operazione è perfettamente riuscita e che il problema è stato risolto. Il messaggio è stato diffuso sui social attraverso il suo avvocato, accompagnato da un sentito ringraziamento al personale dell’Ospedale di Barcellona.

Visto il ricovero – come scrive AsLaporta non potrà raggiungere la squadra in Inghilterra, dove il Barcellona è impegnato nel ritiro estivo e venerdì affronterà il Birmingham City in amichevole. “È andato tutto bene! Mi hanno corretto l’aritmia. Il mio cuore è tornato a battere regolarmente!”, ha scritto il numero uno blaugrana, rassicurando tifosi e ambiente sulle sue condizioni di salute. Laporta ha poi voluto esprimere tutta la sua gratitudine ai medici e agli operatori sanitari che lo hanno assistito durante il ricovero.

“Sono profondamente grato agli straordinari medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario dell’Ospedale di Barcellona, guidati dal dottor Jordi Morillas. Hanno svolto un lavoro eccezionale. Oltre alla loro competenza e alla loro grande professionalità, mi hanno colpito per l’umanità, la gentilezza, la comprensione, la pazienza e l’attenzione dimostrate nei miei confronti”.

Nel messaggio, il presidente del Barcellona ha inoltre sottolineato come il loro lavoro rappresenti un esempio dell’eccellenza della sanità di Barcellona e della Catalogna. Un ringraziamento è stato rivolto anche allo staff medico del club, del quale si è detto “molto orgoglioso“. Infine, Laporta ha concluso con un pensiero per tutte le persone che gli hanno manifestato vicinanza in queste ore: “Grazie di cuore a tutti per l’affetto e il sostegno che mi avete dimostrato”.

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