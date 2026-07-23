La donna, una 45enne, si sarebbe difesa mordendo la mano dell'aggressore. Così è riuscita a metterlo in fuga. A lanciare l'allarme è stato un passante. Decisiva l'analisi delle telecamere di sorveglianza

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È stato arrestato l’uomo che il 4 luglio scorso ha violentato una donna mentre faceva jogging in un parco, nella periferia di Milano. Si tratta di un 26enne di origine straniera. La donna, una 45enne, si sarebbe difesa mordendo la sua mano. Così è riuscita a metterlo in fuga.

“Sono stata aggredita da un uomo sulla pista ciclabile”, aveva raccontato la donna agli inquirenti e ai soccorritori. L’allarme era scattato intorno alle 12:50 in via Marcora, sul percorso ciclo-pedonale. Qui sarebbe avvenuta l’aggressione mentre la donna, originaria dell’Est Europeo e residente a Pieve Emanuele, era intenta a fare jogging. Il 26enne l’avrebbe scaraventata a terra prima di iniziare a palpeggiarla.

È stato un passante a notare la presenza della donna spaventata e a lanciare l’allarme alla Croce Rossa. Dopo i primi controlli era stata portata in ambulanza alla clinica Mangiagalli, specializzata anche in casi di violenza, per essere sottoposta ad accertamenti medici. Decisiva l’analisi delle telecamere di sorveglianza: gli investigatori hanno individuato un uomo compatibile con la descrizione fornita dalla vittima mentre si allontanava rapidamente dall’area dell’aggressione e cercava di coprirsi il volto con una maglietta.