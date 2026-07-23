Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Sono almeno 23 i morti e oltre 100 i dispersi in Afghanistan a seguito delle alluvioni che hanno colpito l’Est del Paese negli scorsi giorni. Il bilancio è ancora provvisorio, i soccorritori sono ora al lavoro alla ricerca dei superstiti e dei dispersi tra fango e macerie. Le inondazioni che hanno colpito la regione del Nuristan sono state provocate dalle piogge torrenziali che si sono abbattute lunedì 20 sulla provincia orientale, causando il crollo di un numero imprecisato di edifici. Tra le aree colpite anche Parun, capoluogo della Regione.

Le inondazioni hanno causato ingenti danni alle abitazioni, ai terreni agricoli e alle infrastrutture pubbliche. Le autorità afghane hanno avvertito i cittadini che il maltempo potrebbe proseguire nei prossimi giorni. Il dipartimento meteorologico del ministero dei Trasporti e dell’Aviazione civile, inoltre, ha previsto forti piogge, temporali, venti intensi con tempeste di sabbia e nuove alluvioni lampo in 10 delle 34 province del Paese, invitando la popolazione a tenersi lontana dai corsi d’acqua e dalle aree a rischio.

L’Afghanistan è uno dei Paesi più vulnerabili agli eventi meteorologici estremi: solo nel 2024 le alluvioni primaverili causarono oltre 300 vittime, mentre all’inizio di quest’anno sono almeno 110 le persone morte a causa di inondazioni e frane in diverse regioni del Paese.