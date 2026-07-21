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Dalle navi agli aerei, dai bus ai treni, sarà una settimana di scioperi in tutta Italia. Da lunedì 20 luglio a venerdì 24 sono diversi i settori interessati da scioperi locali e nazionali, tra le mobilitazioni da segnalare quelle che interesseranno Grandi navi veloci, Easyjet ed Fs.

Scioperi nel settore aereo

Possibili disagi negli aeroporti martedì 21 luglio. Ubs Lavoro Privato ha indetto uno sciopero nazionale per il personale di volo Easyjet. Il personale navigante della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore, le fasce protette vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Gli altri scioperi previsti nella stessa giornata coinvolgono vari scali aeroportuali sparsi per l’Italia: Ost Cub Trasporti/Usb Lavoro Privato ha organizzato una mobilitazione di 24 ore per i lavoratori di Alha e Mle-Bcube all’aeroporto di Milano Malpensa. Osr Ugl-Ta ha indetto uno sciopero dell’intera giornata per il personale di Sacal Gh a Lamezia Terme. Osr Fast-Confsal, invece, ha proclamato uno sciopero di quattro ore per il personale di Gh Napoli e di Sky Service di Napoli e di Salerno. Per il personale di Uab Dat Lt a Palermo, sciopero di 24 ore indetto da Ost Cub Trasporti. Infine, Osr Ugt-Ta ha chiamato uno sciopero di quattro ore, dalle 13 alle 17, per il personale di Geasar e Sogeaal, rispettivamente a Olbia ed Alghero.

Sciopero nazionale del 23 e 24 luglio

Dalle ore 21 di giovedì 23 luglio alle 20.59 di venerdì 24 luglio è stato indetto da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane. A partire dalla stessa ora, Cub Trasporti/Sgb ha organizzato uno sciopero plurisettoriale, che coinvolge in particolare il settore ferroviario e il trasporto merci su rotaia a livello nazionale. Per quanto riguarda i treni, la mobilitazione non comprende i lavoratori Italo. Sempre il 24 luglio ci saranno altre mobilitazioni del trasporto pubblico organizzate a livello locale. Dalle 9 alle 13, sciopera il personale di Sita Sud di Salerno (Osp Ugl Autoferro). Sempre per quattro ore, dalle 11 alle 15, sciopera il personale delle aziende del trasporto pubblico locale nelle Marche (Osr Usb Lavoro Privato). Dalle 19:45 alle 23:45, scioperano gli operatori di esercizio di Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici di Bari (Osr Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Faisa-Cisal).

Sciopero marittimo

Martedì 22 e mercoledì 23 luglio scioperano dalle 12 del 22 alle 11:59 del 23 i dipendenti di Grandi Navi Veloci, indetto da Csle e Orsa Marittimi. Martedì 28, per tutta la giornata, scioperano i lavoratori di Toremar in Toscana (Usb Lavoro Privato).