Un incendio è scoppiato sul tetto di uno stabile vicino alla Rinascente di Milano, accanto a piazza Duomo. Il rogo è divampato al civico 31 di corso Vittorio Emanuele: dal palazzo si è alzata un’alta nube di fumo nero che ha avvolto anche il Duomo e nell’aria si sente un odore acre ma al momento non risultano persone coinvolte.