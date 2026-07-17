Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 10:44

Incendio in un palazzo vicino alla Rinascente di Milano: il Duomo avvolto dal fumo nero – Video

di Redazione Cronaca
Icona dei commenti (0)
I vigili del fuoco stanno cercando di domare le fiamme, sul posto anche gli agenti della Polizia locale per bloccare la viabilità
Icona dei commenti Commenti

Un incendio è scoppiato sul tetto di uno stabile vicino alla Rinascente di Milano, accanto a piazza Duomo. Il rogo è divampato al civico 31 di corso Vittorio Emanuele: dal palazzo si è alzata un’alta nube di fumo nero che ha avvolto anche il Duomo e nell’aria si sente un odore acre ma al momento non risultano persone coinvolte.

I vigili del fuoco stanno cercando di domare le fiamme, sul posto anche gli agenti della Polizia locale per bloccare la viabilità.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione